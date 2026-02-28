search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză România, țara proprietarilor fără bani. Jumătate din veniturile românilor săraci se duce pe facturi

0
0
Publicat:

România are foarte mulți proprietari de locuințe. Pe hârtie, foarte mulți români „au avere”, însă foarte puțini au lichidități, majoritatea dintre ei trăind din salariu și împrumuturi pentru plata facturilor de la lună la lună. Așa se face că, aproape jumătate din venitul celor mai săraci se duce la factura pentru energie.

Factura la energie pe care este pus un bec, un pix, un calculator și câteva monede
Jumătate din venitul celor mai săraci români se duce pe factura la energie. Foto iStock

2% din populația României (Stratul conectat la decizie) deține cca 35% din avuția privată, în schimb 42% din populația României (Consumatorii de plus-valoare) deține cca 5% din avuția privată. Dacă în lunile de iarnă, pentru prima categorie costul facturilor la energie este de 2% din venituri, la cea de a doua categorie facturile la energie ajung până la 50% din venituri. Această realitate arată ineficiența mecanismului de plafonare a prețului la gaze și energie pentru persoanele sărace”, susține expertul în energie Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Potrivit acestuia, România anului 2026 are o forță de muncă de aproximativ 8,26 milioane de persoane. Avem aproape 4,7 milioane de pensionari. Avem peste 1,3 milioane de bugetari. Avem dintre care aproximativ 0,33 milioane de oameni care pot fi considerați – într-un model de analiză – stratul conectat la decizie, contracte publice și control instituțional. Avem peste 300.000 de beneficiari de venit minim de incluziune, peste 260.000 de șomeri înregistrați, aproape 570.000 de studenți și încă milioane de persoane inactive.

Rezultatul este o economie în care presiunea pe buget este foarte mare, iar masa celor care primesc bani din redistribuire este aproape egală cu masa celor care produc.

Trei categorii economice distincte

Analiza realizată de expertul în energie împarte populația în trei mari grupuri, cu realități foarte diferite.

1. Stratul conectat la decizie (aprox. 2% din populația adultă)

Este vorba despre aproximativ 330.000 de persoane aflate în zona de conducere și influență economică. Veniturile lor lunare pot varia între 50.000 și 130.000 lei, iar în multe cazuri venitul anual ajunge la sute de mii de euro sau chiar milioane.

Pentru acest segment, costul energiei în lunile de iarnă înseamnă aproximativ 2–6% din venit. Chiar dacă au un consum energetic mult mai mare decât media, factura nu reprezintă o problemă reală.

În plus, acest grup deține aproximativ 35% din avuția privată a României.

2. Muncitori, specialiști și antreprenori (aprox. 48% din populație)

Aici intră majoritatea celor care susțin economia prin muncă directă sau activitate antreprenorială.

Venituri medii lunare:

• Muncitor: aproximativ 5.800 lei

• Specialist: aproximativ 12.500 lei

• Antreprenor (gospodărie medie): aproximativ 20.000 lei

Iarna, energia ajunge să reprezinte:

• 10–12% din venit pentru muncitori

• 8–10% pentru specialiști

• 5–8% pentru antreprenori

Diferențele par mici în cifre absolute, dar sunt mari ca impact. Cu cât venitul este mai mic, cu atât energia apasă mai greu în buget. Există un prag minim de consum (căldură, lumină, mobilitate) sub care nu se poate coborî, indiferent de venit.

Citește și: Prețul gazelor nu va crește facturile românilor, dar va scumpi produsele fabricate în România

3. Consumatorii de plus-valoare (aprox. 42% din populație)

Aceasta este categoria cea mai vulnerabilă. Include:

• Bugetari fără funcții de conducere (aprox. 5.800 lei/lună)

• Pensionari (aprox. 2.800 lei/lună)

• Beneficiari de venit minim de incluziune în mediul rural (aprox. 650 lei/lună)

Iarna, energia înseamnă aproximativ:

• 10% din venit pentru bugetarii fără funcții de conducere

• 19% pentru pensionari

• până la 50% pentru cei cu venit minim de incluziune

„Pentru cei foarte săraci, energia nu mai este doar o cheltuială. Este o chestiune de supraviețuire. Jumătate din venit poate merge pe încălzire și strictul necesar de mobilitate.

Deși această categorie reprezintă 42% din populație, ea deține doar aproximativ 5% din avuția privată a țării”, punctează expertul.

Paradoxul: proprietari, dar fără bani disponibili

România are foarte mulți proprietari de locuințe. Pe hârtie, mulți români „au avere”. În realitate, puțini au lichidități – bani disponibili pentru situații neprevăzute.

De aceea, creșterea prețurilor la energie lovește atât de puternic. Chiar dacă oamenii au o casă, nu au bani puși deoparte pentru a absorbi șocurile.

De ce plafonarea nu rezolvă problema celor mai săraci

Diferența majoră nu este doar între „bogați” și „săraci”, ci între cei pentru care energia reprezintă 2–6% din venit și cei pentru care reprezintă 30–50% din venit.

Un mecanism general de plafonare a prețului ajută pe toată lumea, inclusiv pe cei care nu au nevoie reală de sprijin. În schimb, pentru persoanele cu venituri foarte mici, chiar și un preț plafonat poate însemna o povară uriașă.

Problema nu este intenția politicii publice, ci structura veniturilor. Energia are un consum minim necesar, care nu scade proporțional cu venitul. Din acest motiv, impactul este regresiv: apasă mai tare pe cei cu venituri mici.

Presiunea bugetară și electorală

Aproximativ 6 milioane de oameni sunt pensionari sau bugetari. Într-o țară cu 8,26 milioane de persoane active, această masă are o influență electorală majoră.

Presiunea pentru creșteri de pensii, stabilitate salarială în sectorul public sau plafonări la energie nu este doar o decizie politică emoțională. Este rezultatul unei realități numerice: grupurile mari au greutate mare.

„România nu are o problemă de „lene colectivă”, ci una structurală: productivitatea este prea scăzută pentru a susține, fără tensiuni, un sistem larg de redistribuire.

Iarna funcționează ca un test de rezistență. Pentru unii, factura la energie este un inconvenient sezonier. Pentru alții, este jumătate din bugetul lunar.

Până când baza productivă a economiei nu va crește suficient – adică mai mulți oameni să producă mai multă valoare – tensiunile vor continua. Nu este o problemă morală, ci una matematică. Iar matematica nu ține cont de discursuri”, conchide expertul.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ultimul capriciu al lui Epstein. Ce a încercat să cumpere cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019
digi24.ro
image
Bomboane cu „aromă” explozivă la PTF Albița. Ce se afla de fapt într-o pungă cu dulciuri, găsită într-un autocar. FOTO
stirileprotv.ro
image
Ultima victimă a epurării lui Xi Jinping. Demiterea comandantului armatei terestre Li Qiaoming slăbește puterea militară a Chinei
gandul.ro
image
Paramount cumpără Warner Bros pentru 31 de dolari pe acțiune: Netflix s-a retras din cursă
mediafax.ro
image
Legenda lui Dinamo care va apărea la Beach Please! Surpriza e uriașă
fanatik.ro
image
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a decis și a pronunțat o sumă nemaiauzită în România: "O fac la nivelul meu!"
digisport.ro
image
Decizie în instanță pentru Horațiu Potra: 'Șeful mercenarilor', obligat la plată prin hotărâre judecătorească
stiripesurse.ro
image
Primul cablu transatlantic cu fibră optică din lume este smuls de pe fundul oceanului, după 37 de ani: Cum a schimbat TAT-8 istoria
antena3.ro
image
Angajatele de la The Buddhist, obligate să facă sex neprotejat cu clienţii, deşi erau infectate cu HIV
observatornews.ro
image
Ultimele cuvinte ale Mariei, asistenta de 23 de ani care a murit la scurt timp după ce a intrat în tură. Ce i-a spus unei colege, chiar înainte să se prăbușească la pământ
cancan.ro
image
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Câţi bani primeşte Marius Urzică de la stat: Renta viageră pe care o încasează fostul campion este maximul oferit prin lege
playtech.ro
image
Milionarul care și-a deschis o cafenea în țara pe care românii o adoră. Ai șanse mari să te întâlnești cu el dacă ajungi aici
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali a anunțat în direct la TV marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Ora de vară 2026. Se schimbă ora în weekend, ziua de duminică va avea doar 23 de ore
romaniatv.net
image
Oficialul român care l-a sfidat pe Putin, chiar la Moscova. Gestul făcut pe un pod din Rusia
mediaflux.ro
image
Video | „Ce filmezi, mă?”. Arestații din „dosarul Păulești” au declanșat un scandal-monstru pe holurile Judecătoriei Ploiești
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii cunosc succesul în martie. Dau lovitura pe mai multe planuri
actualitate.net
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!
click.ro
image
Cum să faci corect un ou ochi fără ulei. Secretul Mihaelei Bilic: „Se numește prăjit, dar este de fapt mai mult făcut la aburi”
click.ro
image
Ce diferență de vârstă este între Gabi Tamaș și soția lui. Ioana îi este aproape de mai bine de 20 de ani
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 28 februarie - 6 martie. Cele 4 zodii care vor fi protejate de Dumnezeu până de Ziua Femeii
image
Rețeta grecească de post care face furori. Cartofi și dovlecei mai gustoși ca orice friptură!

OK! Magazine

image
Parcă sunt blestemați, nu contenesc problemele la Palat! Prințul s-a îmbolnăvit și s-a retras de la evenimentele planificate

Click! Pentru femei

image
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic