Paradisul roz din Creta. A fost votată a doua cea mai frumoasă plajă din lume

O insulă spectaculoasă, renumită pentru „nisipul roz”, găzduiește „a doua cea mai frumoasă plajă din lume”, conform unui sondaj recent realizat de Tripadvisor.

Plaja Elafonissi, situată pe însorita insulă grecească Creta, s-a clasat recent pe locul al doilea într-un sondaj Tripadvisor dedicat celor mai frumoase plaje din lume, scrie Express.co.uk.

Elafonissi a fost devansată doar de plaja mexicană Isla Pasion, devenind astfel cea mai bine cotată plajă din Europa. Vizitatorii îi laudă „frumusețea naturală, apele cristaline și priveliștile de neuitat”.

Plaja i-a cucerit pe turiști datorită celebrului său „nisip roz”. Culoarea unică este pusă pe seama moluștelor, un grup numeros de animale cu corp moale, fără coloană vertebrală.

Există peste 85.000 de specii cunoscute, care trăiesc în oceane, ape dulci sau pe uscat. La finalul vieții, acestea își lasă cochiliile în urmă; ele se descompun și se amestecă cu nisipul, dându-i nuanța distinctivă de roz.

Totuși, plaja a devenit într-o oarecare măsură victima propriului succes, având un scor de 4,4 din 5 pe baza a peste 16.000 de recenzii pe Tripadvisor. Turiștii sunt sfătuiți să o viziteze între orele 8:00 și 11:00 pentru a evita aglomerația.

Deși și-a câștigat faima în era Instagramului, istoria locului este mult mai veche. În Antichitate, zona înconjurătoare era asociată cu Insulele Moussagorai, unde se crede că a existat un sanctuar dedicat lui Apollo Mousagetes, conducătorul Muzelor. De-a lungul secolelor, insulița ar fi fost folosită și ca ascunzătoare pentru pirați, notează publicația Travel Tommorrow.

Numele ar proveni din cuvintele grecești „elafos” (cerb) și „nisi” (insulă). Deși cerbii nu mai trăiesc astăzi în Creta – cu excepția speciei dama dama, care se mai găsește doar pe insula Rodos – dovezile paleontologice arată că odinioară insula era populată de cerbi, inclusiv de o specie cretană dispărută, datând din Pleistocen.

Cele mai bune luni pentru a vizita plaja sunt mai și septembrie, când vremea este caldă, dar nu foarte aglomerat. În plin sezon estival, vestea despre frumusețea locului se răspândește pe deplin, iar plaja devine extrem de căutată.