Mesaj urgent al ambasadorului SUA în Israel: „Găsiți un avion către orice destinație. ASTĂZI”

Ambasada Statelor Unite la Ierusalim le-a transmis angajaților că pot părăsi Israelul imediat, pe fondul speculațiilor privind un posibil atac al SUA asupra Iranului. Mesajul a fost trimis vineri de ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee, într-un e-mail obținut și verificat de The New York Times.

Potrivit publicației, decizia a fost luată după discuții care au durat toată noaptea și dintr-o „prudență excesivă”, în urma consultărilor cu Departamentul de Stat, siguranța personalului fiind considerată prioritară.

În mesajul transmis la ora 10:24, ora locală, Huckabee le-a cerut celor care doresc să plece să o facă fără întârziere.

„Găsiți un bilet de avion către orice destinație” și plecați „ASTĂZI”, a scris el, îndemnându-i să rezerve un zbor de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv.

„Concentrați-vă pe găsirea unui loc în avion către orice destinație de unde puteți continua apoi drumul spre Washington, dar prioritatea principală va fi ieșirea rapidă din țară”, a precizat ambasadorul, avertizând că cererea de bilete ar putea crește și că nu este sigur dacă vor mai exista zboruri disponibile în zilele următoare.

Scenarii analizate la Washington

Presa americană, citând surse din administrație, susține că președintele Donald Trump ia în calcul un atac inițial asupra Gardienilor Revoluției Iraniene sau a unor instalații nucleare, pentru a pune presiune pe Teheran. Dacă negocierile ar eșua, ar putea urma o campanie mai amplă, care l-ar viza inclusiv pe liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Iranul a avertizat că va răspunde prin lovirea obiectivelor militare americane din regiune și din Israel. În același timp, aliații SUA se tem că o intervenție ar putea declanșa un conflict extins.

Afirmațiile lui Trump, puse sub semnul întrebării

Potrivit Reuters, trei surse familiarizate cu rapoartele serviciilor de informații americane susțin că afirmația lui Trump potrivit căreia Iranul va avea „în curând” rachete capabile să lovească SUA nu este susținută de evaluările actuale.

O analiză neclasificată din 2025 arată că Iranul ar putea avea nevoie până în 2035 pentru a dezvolta o rachetă balistică intercontinentală viabilă.

„Președintele Trump are absolută dreptate să sublinieze îngrijorarea gravă pe care o reprezintă Iranul, o țară care scandează «moarte Americii» și care deține rachete balistice intercontinentale”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly.

Sursele citate au precizat că nu cunosc vreo evaluare care să indice că Iranul ar putea lovi în curând teritoriul american, fără a exclude însă existența unor informații noi de care nu au cunoștință.