Vineri, 27 Februarie 2026
Horoscop sâmbătă, 28 februarie. Taurii trebuie să iasă din zona de confort, iar Gemenii se reorientează profesional

Publicat:

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 28 februarie.

Horoscop sâmbătă, 28 februarie/FOTO: Adobestock
Horoscop sâmbătă, 28 februarie/FOTO: Adobestock

Berbec 

Iubire - Ieșiți din colțișorul vostru și împărțiți din starea de bunăstare proprie cu cei dragi. Sunteți o companie optimistă și benefică.

Sănătate - Integrați-vă în cercul online al unor persoane care au avut simptome similare și vor să împărtășească. Nu vă impacientați.

Bani - Apar unele probleme financiare pentru a vă ajuta să înțelegeți că e momentul să nu mai împrumutați bani.

Taur 

Iubire - O seară petrecută fără prietenii cu care v-ați obișnuit poate părea nesfârșită. Planificați o întâlnire de grup pe internet.

Sănătate - Căutați să înțelegeți ce puteți face zilnic în plus pentru voi. Analizați programul cotidian.

Bani - Vă frământați să găsiți noi idei de a face bani în plus sau chiar să vă luați un loc de muncă secundar.

Gemeni 

Iubire - Puneți responsabilitățile profesionale pe primul plan, în detrimentul vieții private.

Sănătate - Vă asumați mai multe responsabilități pentru a consuma surplusul de energie. Altfel, riscați să deveniți anxioși.

Bani - Luați în calcul să începeți o nouă specializare profesională care poate implica și deplasări.

Rac 

Iubire - Comunicați mult cu destule persoane noi, pentru că e o perioadă bună să vă faceți noi relații.

Sănătate - Dacă vă terminați toate sarcinile de pe ordinea de zi vă simțiți mulțumiți și vă dă stare de echilibru.

Bani - Sunteți nevoiți să faceți scurte deplasări profesionale, multe comisioane mărunte.

Leu 

Iubire - Sunteți axați pe detaliile muncii, și nu prea mai aveți timp de viața socială sau romantism.

Sănătate - Vă ocupați de probleme minore de sănătate. Pe acelea, o modificare de regim și de obiceiuri nocive le-ar rezolva în timp scurt.

Bani - Vă cheltuiți banii pe lucruri care să vă sporească confortul și să înfrumusețeze căminul.

Fecioară

Iubire - Vă încărcați bateriile mai curând în solitudine, departe de problemele altora. Bine faceți, pentru că interlocutorii care se victimizează, de fapt vă storc de energie.

Sănătate - Relaxați-vă și eliberați-vă de trăiri și gânduri care vă strică dispoziția.

Bani - Vreți să fiți recunoscut pentru statutul de profesionist și hotărâți să munciți suplimentar pentru asta.

Citește mai departe pe Click!

*Informaţiile din aceast articol nu au bază ştiinţifică

Horoscop

