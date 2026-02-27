Horoscop sâmbătă, 28 februarie. Taurii trebuie să iasă din zona de confort, iar Gemenii se reorientează profesional

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 28 februarie.

Berbec

Iubire - Ieșiți din colțișorul vostru și împărțiți din starea de bunăstare proprie cu cei dragi. Sunteți o companie optimistă și benefică.

Sănătate - Integrați-vă în cercul online al unor persoane care au avut simptome similare și vor să împărtășească. Nu vă impacientați.

Bani - Apar unele probleme financiare pentru a vă ajuta să înțelegeți că e momentul să nu mai împrumutați bani.

Taur

Iubire - O seară petrecută fără prietenii cu care v-ați obișnuit poate părea nesfârșită. Planificați o întâlnire de grup pe internet.

Sănătate - Căutați să înțelegeți ce puteți face zilnic în plus pentru voi. Analizați programul cotidian.

Bani - Vă frământați să găsiți noi idei de a face bani în plus sau chiar să vă luați un loc de muncă secundar.

Gemeni

Iubire - Puneți responsabilitățile profesionale pe primul plan, în detrimentul vieții private.

Sănătate - Vă asumați mai multe responsabilități pentru a consuma surplusul de energie. Altfel, riscați să deveniți anxioși.

Bani - Luați în calcul să începeți o nouă specializare profesională care poate implica și deplasări.

Rac

Iubire - Comunicați mult cu destule persoane noi, pentru că e o perioadă bună să vă faceți noi relații.

Sănătate - Dacă vă terminați toate sarcinile de pe ordinea de zi vă simțiți mulțumiți și vă dă stare de echilibru.

Bani - Sunteți nevoiți să faceți scurte deplasări profesionale, multe comisioane mărunte.

Leu

Iubire - Sunteți axați pe detaliile muncii, și nu prea mai aveți timp de viața socială sau romantism.

Sănătate - Vă ocupați de probleme minore de sănătate. Pe acelea, o modificare de regim și de obiceiuri nocive le-ar rezolva în timp scurt.

Bani - Vă cheltuiți banii pe lucruri care să vă sporească confortul și să înfrumusețeze căminul.

Fecioară

Iubire - Vă încărcați bateriile mai curând în solitudine, departe de problemele altora. Bine faceți, pentru că interlocutorii care se victimizează, de fapt vă storc de energie.

Sănătate - Relaxați-vă și eliberați-vă de trăiri și gânduri care vă strică dispoziția.

Bani - Vreți să fiți recunoscut pentru statutul de profesionist și hotărâți să munciți suplimentar pentru asta.

