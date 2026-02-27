Ce omit să spună acționarii Automecanica Mediaș despre conexiunile din Federația Rusă, în dreptul la replică transmis către Adevărul

Într-un drept la replică transmis către „Adevărul”, cei doi acționari ai Automecanica Mediaș, Serghei Glinka și Andrei Scobioală, încearcă să minimalizeze conexiunile pe care le au în Federația Rusă, susținând că au încheiat orice raporturi de afaceri în această țară. În realitate, potrivit informațiilor noastre, aceștia și-ar fi continuat afacerile la Moscova, direct sau indirect, după declanșarea invaziei asupra Ucrainei. Serghei Glinka are o fiică împreună cu Gulnara Penkova, purtătoarea de cuvânt a primarului Moscovei, Serghei Sobianin. Până în 2010, aceasta a lucrat în cadrul Administrației Prezidențiale a Federației Ruse, fiind în subordonarea directă a lui Vladimir Putin.

Serghei Glinka și Andrei Scobioală au transmis către Adevărul un drept la replică referitor la dezvăluirile dintr-un material publicat în această săptămână, în care am arătat vulnerabilitățile statului român în fața unor ingerințe externe în industria de apărare.

Glinka susține că legăturile sale cu Transmashholding JSC, cel mai mare producător de material rulant pentru căile ferate din Federația Rusă, s-ar fi întrerupt în anul 2017, motiv pentru care, în opinia sa, asocierea ar fi „lipsită de fundament”. De fapt, potrivit documentelor consultate de Adevărul, Glinka a fost membru în Consiliul de Administrație al Transmashholding JSC între 2003 și 2019 și director comercial al aceleiași companii între 2013 și 2018. El deținea aproximativ 8% din acțiunile Transmashholding, prin intermediul companiei offshore Intellectico Holdings Limited, pe care o controla împreună cu Maksim Liksutov, actualul viceprimar al Moscovei. Chiar Glinka, într-un comunicat publicat în urmă cu 3 ani în presa din România, se lăuda cu faptul că până în anul 2018 a fost o „figură influentă a grupului de companii Transmashholding”.

Transmashholding este controlată de unii dintre cei mai influenți și controversați oligarhi ruși: Iskandar Makhmudov, fondatorul unuia dintre cele mai mari grupuri industriale din Rusia, asociat de-a lungul timpului cu rețele de crimă organizată; Andrei Bokarev, asociatul său de lungă durată; Dmitri Komissarov, implicat în dosare de malversațiuni financiare la companiile feroviare rusești; și Kirill Lipa, actualul CEO al companiei. Toți patru se află pe liste de sancțiuni internaționale (americane, europene, britanice și ucrainene).

Pe 14 septembrie 2023, SUA au sancționat Transmashholding, Bokarev și Makhmudov, cu scopul declarat de a tăia din resursele Rusiei pentru finanțarea războiului din Ucraina. Pe 30 octombrie 2024, sancțiunile au fost extinse și asupra lui Lipa.

Totodată, deși susține că din anul 2017 nu mai are nicio legătură de afaceri în spațiul ex-sovietic, informațiile noastre indică faptul că abia după declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei, Glinka a început să se desprindă, cel puțin formal, de afacerile sale rusești.

În mai puțin de opt luni, el a transferat participațiile din patru companii rusești către Sima Khachatryan, o asociată din Moscova și Tbilisi, descrisă ca o persoană de încredere care gestionează activele sale. Transferurile au avut loc între aprilie și noiembrie 2022, prin cesiuni directe sau prin vehicule corporative controlate de Khachatryan.

Glinka are o fiică cu purtătoarea de cuvânt a primarului Moscovei

Dintre toate legăturile lui Glinka cu puterea de la Moscova, cea mai sensibilă este relația sa cu Gulnara Penkova (52 ani), purtătoarea de cuvânt a primarului Moscovei, Serghei Sobianin, și, potrivit documentelor consultate de Adevărul, mama uneia dintre fiicele lui Glinka. Serghei Sobianin este considerat unul dintre posibilii succesori ai lui Vladimir Putin.

Gulnara Penkova nu este un funcționar oarecare. În perioada aprilie 1999 – noiembrie 2010, ea a lucrat în cadrul Administrației Prezidențiale a Federației Ruse, practic în subordinea directă a lui Vladimir Putin. Inițial, ea și-a început cariera la Kremlin pe post de „specialist”, urcând apoi treptat până la cea de șef adjunct al Departamentului de Presă și Informații al Președinției ruse.

Penkova a fost persoana care s-a ocupat de „îmbunătățirea imaginii provinciale" a lui Sobianin înainte ca acesta să preia conducerea Moscovei. Când Sobianin a devenit primar, în 2010, a numit-o imediat purtătoare de cuvânt - funcție pe care o ocupă neîntrerupt până în prezent.

Penkova a lucrat direct sub coordonarea lui Maksim Liksutov, viceprimarul Moscovei, cu care Glinka deținea Intellectico Holdings Limited și alături de care construise, de-a lungul anilor, o amplă rețea de afaceri în industria feroviară rusă, potrivit unei investigații publicate în 2014 de Fundația Anticorupție condusă de opozantul Alexei Navalnîi, ucis într-o închisoare din Siberia.

Între 2014 și 2019, Glinka a deținut participații în compania rusă Aeroexpress LLC, operatorul serviciului de tren expres care asigură legătura între Moscova și principalele sale aeroporturi. Participațiile au fost structurate prin intermediul companiilor Worldwide Invest AS LLC și Delta-Trans-Invest LLC. În Delta-Trans-Invest LLC, Glinka deținea 50% din acțiuni împreună cu Tatjana Rose (fostă Liksutova), fosta soție a viceprimarului Moscovei.

Conexiunile familiei Glinka

A doua sa soție, Kseniya Olegovna Lavrova-Glinka (48 ani), este actriță de teatru și televiziune în Rusia. Cei doi au fost căsătoriți între 2000 și 2010 și au împreună doi copii: Aglaya Glinka, fondatoarea brandului de cosmetice de lux Glossom, și Daniil Glinka (25 ani), jucător de tenis, în prezent locul 171 ATP.

Lavrova-Glinka a ocupat funcția de ministru al Culturii al regiunii Tver între septembrie 2022 și ianuarie 2025 și a susținut public agresiunea rusă asupra Ucrainei.

A treia soție, Alisa Glinka (38 ani), a reprezentat Federația Rusă în competițiile internaționale de echitație până în anul 2018. Ulterior, ea a decis să reprezinte Republica Moldova, participând la Jocurile Olimpice de la Paris în proba de dresaj. Alisa Glinka deține dubla cetățenie moldoveană și rusă și are afaceri în Rusia. Este director și acționar cu 20% al Glinka Hotel LLC și deține 20% din G3 Group JSC. Potrivit documentelor consultate de Adevărul, ea a lucrat anterior pentru o companie cipriotă controlată prin GST Investments OÜ - vehiculul estonian al lui Sergei Glinka.

Cine este Andrei Scobioală

Alături de Glinka, coacționar al Automecanica SA este Andrei Scobioală. El deține cetățenie moldoveană și română. De asemenea, potrivit unor documente consultate de Adevărul, el ar deține și cetățenia rusă, informație pe care o neagă. Scobioală apare înregistrat ca cetățean rus în Registrul Individual al Antreprenorilor din Federația Rusă. Nu este însă clar dacă a nu renunțat la această cetățenie.

Potrivit acelorași documente, între 2021 și 2022, Scobioală a efectuat 57 de traversări de frontieră în zece țări. Cele două aeroporturi din Moscova, Șeremetyevo și Vnukovo, apar în mod constant ca punct de plecare sau de sosire. Rutele înregistrate includ zboruri pe traseele Moscova – București și Moscova – Chișinău, dar și conexiuni spre Istanbul, Dubai, Frankfurt, Varșovia și Viena.

Legăturile lui Scobioală cu Rusia nu se limitează la pașaportul rus. Actuala sa soție este rusoaica Daria Maratovna Scobioală (23 ani), fostă jucătoare de tenis clasată cel mai bine pe poziția 1755 în clasamentul WTA (septembrie 2019). Ultimul său meci profesionist a fost într-un turneu ITF desfășurat în iunie 2022 la București. Ea a studiat la Universitatea de Stat Rusă de Educație Fizică, Sport, Tineret și Turism din Moscova.

Fratele său, Mihai Scobioală, este și el cetățean rus, cu pașaport emis de Direcția pentru Regiunea Tula a Ministerului de Interne al Rusiei.

Portofoliul său include mai multe companii deținute în comun cu Automecanica SKB Property SRL, entitate controlată integral de Sergei Glinka. În această structură se regăsesc SKBDA Immo, unde deține 100% din participație și care activează în domeniul investițiilor imobiliare; Automecanica Mobility SRL, unde controlează 45% și care are ca obiect fabricarea materialului rulant; SKB Prod Systems SRL, cu o participație de 35% în producția de echipamente; precum și Eurolaser Exploitation SRL, unde deține 10% și care desfășoară operațiuni mecanice. În Republica Moldova, Andrei Scobioală este în prezent acționar cu 25% în cadrul MS-Invest & Consulting SRL.

În România, Mihai Scobioală administrează SKB Lasertech Administration SRL, respectiv Laser Processing SRL. După cum chiar Andrei Scobioală recunoaște în dreptul la replică transmis către „Adevărul”, Laser Processing a avut o filială în Federația Rusă, care realiza sourcing de componente pentru soluții de mobilitate. Potrivit documentelor intrate în posesia noastră, această filială a fost înregistrată în Technopark Uspensky din Moscova.

Tatăl lor, Mihail Scobioală, de asemenea cetățean rus, a deținut între 2019 și 2023 o participație de 25% în Veris Proekt LLC, o firmă rusă de prelucrare a metalelor. Controlul majoritar al companiei a fost preluat ulterior de Sima Khachatryan - aceeași persoană care a preluat și activele rusești ale lui Glinka după declanșarea războiului asupra Ucrainei. Tot în această perioadă, Veris Proekt LLC deținea o altă companie împreună cu Vadim Ciubara, un afacerist rus asociat cu fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.

În aceste condiții, rămân mai semne de întrebare pe care acționarii Automecanica ar trebui să le clarifice pentru a se stabili legăturile pe care le au cu regimul de la Kremlin. Serghei Glinka ar trebui să explice care sunt raporturile în care se află cu Gulnara Penkova, precum și cine controlează în realitate activele transferate către Sima Khachatryan după februarie 2022. Nu în ultimul rând, Andrei Scobioală ar trebui să precizeze dacă a deținut în trecut ori deține în continuare cetățenia Federației Ruse.