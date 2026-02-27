Rusia pare să fi cucerit Pokrovskul, după doi ani de lupte. Ce înseamnă căderea orașului, potrivit analiștilor ISW

Forțele ruse par să fi capturat orașul ucrainean Pokrovsk din regiunea Donețk, după mai multe luni de lupte de mare intensitate, potrivit unei evaluări recente a analiștilor de la Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

În pofida importanței strategice a orașului și a resurselor considerabile alocate pentru cucerirea acestuia, analiștii apreciază că această evoluție nu s-a tradus încă în progrese operaționale mai ample pentru trupele ruse.

Pokrovsk, care avea o populație de aproximativ 60.000 de locuitori înainte de război, a fost una dintre cele mai disputate zone de pe linia frontului din estul Ucrainei în ultimele luni. Forțele ruse ar fi mobilizat efective semnificative de trupe și echipamente, folosind bombardamente susținute de artilerie și atacuri repetate la sol pentru a-i alunga pe apărătorii ucraineni.

Potrivit ISW, forțele ucrainene nu au mai fost observate operând în interiorul orașului din ianuarie 2026, ceea ce sugerează că trupele ruse și-au consolidat controlul asupra orașului în ultimele săptămâni. Evaluarea marchează o etapă importantă într-o bătălie prelungită pentru oraș, care a început în urmă cu aproape doi ani.

O campanie lungă și costisitoare

Înaintarea spre Pokrovsk a început în februarie 2024, la scurt timp după ce forțele ruse au capturat orașul Avdiivka. Din martie 2024, trupele ruse au lansat atacuri frontale repetate în încercarea de a avansa. Totuși, progresul a fost lent și costisitor.

Cea mai mare parte a orașului Pokrovsk nu a fost cucerită decât în decembrie 2025, la aproape 22 de luni de la debutul ofensivei. Luptele au continuat în orașul vecin Mîrnohrad încă o lună, evidențiind stilul caracteristic al luptelor de uzură.

Oficialii ruși au prezentat capturarea Pokrovsk drept un pas esențial în obiectivul mai larg de a prelua controlul asupra întregii regiuni Donețk. Orașul funcționa ca un nod logistic și de transport important pentru forțele ucrainene, ceea ce l-a transformat într-o țintă strategică majoră în campania de cucerire a întregii regiuni.

Impact operațional limitat

În pofida importanței simbolice și logistice a orașului, ISW arată că forțele ruse nu au reușit să valorifice avantajul obținut pentru a obține progrese operaționale semnificative suplimentare.

Capturarea orașului nu pare să fi deschis rute majore pentru noi operațiuni ofensive, au precizat analiștii. Localități din apropiere, precum Hrișîne, rămân sub control ucrainean. În plus, înaintarea lentă și costisitoare a Rusiei nu a creat condiții imediate pentru un asalt asupra liniilor defensive fortificate ale Ucrainei din nordul regiunii Donețk, cunoscute sub numele de „Centura Fortificată”.

Această reprezintă o rețea de poziții defensive întărite, menite să împiedice avansul forțelor ruse mai adânc în regiune. Analiștii consideră că situația actuală nu indică o iminentă cucerire a restului regiunii Donețk de către Rusia.

Câștiguri tactice versus rezultate strategice

Deși căderea Pokrovsk reprezintă o realizare tactică importantă pentru Rusia, experții estimează că acest fapt nu trebuie interpretat drept un punct de cotitură decisiv în războiul din estul Ucrainei.

Pe măsură ce luptele continuă în mai multe sectoare ale frontului, impactul pe termen lung al pierderii orașului Pokrovsk va depinde probabil de capacitatea forțelor ruse de a transforma aceste câștiguri într-un avans susținut, un rezultat care, potrivit analiștilor, nu s-a materializat până în prezent.