Marți, 9 Decembrie 2025
Procurorii români cer Emiratelor Arabe Unite acordul pentru anchetarea lui Horațiu Potra într-un dosar privind spălarea banilor

Publicat:

Parchetul General a sesizat Ministerul Justiţiei pentru a solicita Emiratelor Arabe Unite acordul necesar anchetării lui Horațiu Potra într-un dosar de infracțiuni economice. Extradarea sa din Dubai fusese aprobată doar pentru cauza privind tentativa de lovitură de stat.

Horațiu Potra a fost adus în țară pe 20 noiembrie FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Horațiu Potra a fost adus în țară pe 20 noiembrie FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție a trimis Tribunalului Sibiu o solicitare prin care cere declanșarea procedurilor pentru obținerea acordului autorităților din Emiratele Arabe Unite în vederea urmăririi penale a lui Horațiu Potra într-un dosar de infracțiuni economice grave, au declarat surse judiciare.

Procedura este obligatorie, întrucât extrădarea din Dubai a fost admisă exclusiv pentru dosarul privind tentativa de lovitură de stat, în care Potra este judecat alături de Călin Georgescu. Fără acordul Emiratelor, Potra nu poate fi cercetat pentru faptele economice atribuite în noua cauză.

Cererea a fost înregistrată la Tribunalul Sibiu, județul de origine al lui Horațiu Potra, potrivit datelor de pe portalul instanțelor.

„El a fost extrădat din Dubai în dosarul în care este judecat pentru acțiuni împotriva ordinii constituţionale. Procedura este foarte clară. Dacă persoana extrădată este vizată și de alte cercetări decât cele care au făcut obiectul extrădării, este obligatorie obținerea consimțământului pentru continuarea urmăririi penale în alt dosar. Autoritățile de acolo pot invoca faptul că ei au admis extrădarea doar pentru infracțiunile indicate în cererea de extrădare”, au precizat surse din Parchetul General pentru HotNews.

Tribunalul Sibiu va judeca miercuri această solicitare.

Amintim că Horațiu Potra este cunoscut pentru activitatea sa de fost legionar francez și fondator al unor companii militare private, și a fost reținut pe 24 septembrie, pe aeroportul din Dubai, în timp ce se pregătea să zboare spre Moscova, împreună cu fiul și nepotul său.

Pe 20 noiembrie, Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra - nepotul său său și Dorian Potra - fiul său, au fost aduși pe teritoriul național.

Cei trei sunt acuzați că ar fi conspirat alături de Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România.

