Horațiu Potra, audiat la Curtea de Apel București. Un tânăr a intrat cu mașina în două vehicule parcate în fața instanței

Horațiu Potra a fost adus vineri la Curtea de Apel București, împreună cu fiul său, Dorian Potra, și nepotul său, Alexandru Cosmin Potra. Șeful mercenarilor a fost audiat în dosarul în care a fost condamnați în luna februarie.

UPDATE 11.05 - Horațiu Potra a ieșit de la audieri

Ședința de judecată s-a încheiat, judecătorii au rămas în pronunțare.

La ieșirea de la audieri, șeful mercenarilor a refuzat să răspundă întrebărilor puse de jurnaliști.

Știre inițială

Horaţiu Potra, cunoscut ca mercenar, dar și ca apropiat al fostului candidat independent la prezidențiale Călin Georgescu, a a fost adus din Dubai, împreună cu fiul şi nepotul său, de o escortă a Poliției Române. Cei trei au ajuns pe Aeroportul Otopeni joi, 20 noiembrie, în jurul orei 16.00.

Magistrații Curții de Apel București urmează să analizeze dacă mențin măsura arestului preventiv pentru cei trei sau dacă vor impune o măsură preventivă mai blândă.

Audierile au început la ora 10.30, iar decizia instanței este așteptată să clarifice situația juridică a membrilor familiei Potra.

În zona Curții de Apel a avut loc incident despre care nu se știe dacă are legătură cu audierea lui Potra: un șofer tânăr a lovit alte două mașini parcate regulamentar, care aparțin lucrătorilor de la Curtea de Apel. În mașină se mai aflau două persoane care manifestau „un comportament ciudat”. Toți tinerii au fost preluați de polițiști, urmând a fi testați pentru substanțe interzise și a se stabili circumstanțele incidentului.

Horațiu Potra, trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat. Acesta și-a exprimat oficial dorința de a fi extrădat și adus în țară.

Horațiu Potra, cunoscut pentru activitatea sa de fost legionar francez și fondator al unor companii militare private, a fost reținut pe 24 septembrie, pe aeroportul din Dubai, în timp ce se pregătea să zboare spre Moscova, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei sunt acuzați că ar fi conspirat alături de Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România.

În acelaşi timp, el este acuzat şi într-un alt dosar, în legătură cu organizarea unor acţiuni violente în contextul unor proteste desfăşurate în Capitală în iarna anului trecut.