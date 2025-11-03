Horațiu Potra, trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, a cerut oficial să fie extrădat în România. Motivul din spatele deciziei

Horațiu Potra, trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat, a avut luni termen la instanța din Dubai, unde se află arestat de câteva săptămâni. Acesta și-a exprimat oficial dorința de a fi extrădat și adus în țară.

Potra s-a prezentat în fața instanței împreună cu fiul și un alt membru al familiei, ambii dați în urmărire internațională. Surse citate de Antena 3 CNN susțin că fostul legionar francez ar fi sperat să obțină protecție în Emiratele Arabe Unite, însă, după ce nu a primit sprijinul dorit, a decis să accepte extrădarea.

Săptămâna trecută, avocații săi anunțaseră deja intenția clientului de a se preda autorităților române. „A avut loc o discuție la nivelul procuraturii din Emiratele Arabe, s-au semnat documente în acest sens și urmează să vină în țară”, a declarat avocatul Șerban Moga la Antena 3 CNN.

Horațiu Potra, cunoscut pentru activitatea sa de fost legionar francez și fondator al unor companii militare private, a fost reținut pe 24 septembrie, pe aeroportul din Dubai, în timp ce se pregătea să zboare spre Moscova, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei sunt acuzați că ar fi conspirat alături de Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România.

Autoritățile române au confirmat arestarea și colaborează cu oficialii din Emiratele Arabe Unite pentru extrădarea lui Potra, astfel încât acesta să fie adus în fața justiției. Procurorul general al României a precizat că mercenarul ar fi încercat anterior să obțină azil politic în Rusia.

Publicația The Guardian scrie că persoane influente apropiate Kremlinului au încercat să blocheze extrădarea lui Potra din Dubai. Efortul ar fi condus de Igor Spivak, președintele Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu – o organizație cu legături strânse cu Ministerul rus de Externe – și de Igor Kalinin, un moldovean fugar stabilit la Moscova, acuzat că recrutează cetățeni moldoveni pentru a lupta în Ucraina de partea Rusiei.