Foto Horațiu Potra, adus sub escortă la Parchetul General. Dosarul în care este audiat mercenerul român

Sub escorta trupelor speciale, Horaţiu Potra a fost adus la sediul Parchetului General, luni, 24 noiembrie, urmând a fi audiat în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Apropiatul lui Călin Georgescu, Potra ar fi câștigat banii în Congo din activități de mercenariat, între 2023 și 2024. Este vorba de o suma de 1,8 milioane de euro.

Potra a spus jurnaliștilor că se simte foarte bine, însă nu a dat mai multe detalii.

Horațiu Potra este trimis în judecată și pentru tentativă de lovitură de stat.

El este cunoscut pentru activitatea sa de fost legionar francez și fondator al unor companii militare private, și a fost reținut pe 24 septembrie, pe aeroportul din Dubai, în timp ce se pregătea să zboare spre Moscova, împreună cu fiul și nepotul său.

Pe 20 noiembrie, Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra - nepotul său său și Dorian Potra - fiul său, au fost aduși pe teritoriul național.

Cei trei sunt acuzați că ar fi conspirat alături de Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România.