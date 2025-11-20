Horațiu Potra va fi adus în România. Avionul care îl transportă pe mercenar a decolat din Dubai SURSE

Horațiu Potra este în aeronava care vine din Dubai și va ajunge pe aeroportul București.

Marcenarul Horațiu Potra este adus în România. Potra se află în acest moment în aeronava care a decolar din Dubai și va fi dus direct în arestul Capitalei. Practic, nu va mai fi nevoie de un proces de extrădare în Dubai, unde a fost arestat mercenarul luna trecută.

Potra se află într-o aeronavă alături de fiul şi nepotul său, pe numele celor trei existând mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Horațiu Potra, trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat. Acesta și-a exprimat oficial dorința de a fi extrădat și adus în țară.

Horațiu Potra, cunoscut pentru activitatea sa de fost legionar francez și fondator al unor companii militare private, a fost reținut pe 24 septembrie, pe aeroportul din Dubai, în timp ce se pregătea să zboare spre Moscova, împreună cu fiul și nepotul său. Cei trei sunt acuzați că ar fi conspirat alături de Călin Georgescu pentru a „răsturna ordinea constituțională” din România.

Autoritățile române au confirmat arestarea și colaborează cu oficialii din Emiratele Arabe Unite pentru extrădarea lui Potra, astfel încât acesta să fie adus în fața justiției. Procurorul general al României a precizat că mercenarul ar fi încercat anterior să obțină azil politic în Rusia.

Potra a fost dat în urmărire internațională, iar 16 septembrie, a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu, sub acuzaţia de tentativă de lovitură de stat.

În acelaşi timp, el este acuzat şi într-un alt dosar, în legătură cu organizarea unor acţiuni violente în contextul unor proteste desfăşurate în Capitală în iarna anului trecut.