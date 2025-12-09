Video Stegarul Dac, aflat sub control judiciar, ridicat iar de poliție. Este acuzat că a lovit forțele de ordine

Cezar Avrămuță, cunoscut ca ”Stegarul Dac”, a fost săltat luni, 8 decembrie, de jandarmi la Buftea, acolo unde Călin Georgescu era așteptat să semneze controlul judiciar. El avea interzis să participe la astfel de evenimente.

Stegarul Dac s-a aflat iar în centrul unui incident, luni, în timp ce se afla la Buftea, acolo unde Călin Georgescu urma să semneze controlul judiciar. Cezar Avrămuță ar fi împins jandarmi și polițiști, fiind băgat de forțele de ordine într-o dubă și dus la Poliția Corbeanca pentru audieri.

"Polițiștii au procedat la legitimarea unui bărbat, de 57 de ani, în contextul adunării publice din data de 8 decembrie a.c., la sediul Poliției Orașului Buftea, însă persoana în cauză, a refuzat să coopereze cu polițiștii din cadrul Poliției Orașului Buftea, agresându-i fizic, aceștia procedând la imobilizarea bărbatului, urmând a fi dispuse măsuri conform prevederilor legale. Menționăm faptul că, în conformitate cu încheierea din data de 13 noiembrie a.c., Judecătoria Sectorului 4 a dispus măsura controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, față de bărbatul de 57 de ani, într-un dosar de urmărire penală, iar una dintre obligațiile impuse este de a nu participa la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice. Facem precizarea că efectivele de jandarmi au asigurat un perimetru de siguranță față de ceilalți participanți la adunarea publică, pentru a permite aplicarea măsurilor legale", potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, scrie Agerpres.

Stegarul Dac a fost eliberat recent din Penitenciarul Giurgiu, după aproape șase luni de arest preventiv, pentru că după alegerile prezidențiale și-a tăiat brățara electronică și a părăsit locuința.

Acum, Avrămuță se află sub control judiciar și îi este interzis să participe la proteste. Mai mult decât atât, trebuie să poarte în continuare o brățară de monitorizare, pe durata controlului judiciar.

De Ziua Națională a României, „Stegarul Dac”, s-a urcat pe o macara în zona poligonului Ilioara din Sectorul 3, dar incedentul a fost considerat unul izolat.