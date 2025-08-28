Procurorii din sute de parchete încetează activitatea din cauza tăierii pensiilor speciale, a informat joi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), enumerând lista cauzelor urgente care mai pot fi soluționate în perioada protestelor.

CSM - Secția de procurori - a convocat, la datele de 26, respectiv 27.08.2025, Adunările generale ale procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

La aceleași date, respectiv 26 și 27 august 2025, s-au desfășurat adunări generale la nivelul unităților de parchet din cadrul Ministerului Public. Hotărârile Adunărilor generale ale procurorilor - 16 parchete de pe lângă curțile de apel, 46 de parchete de pe lângă tribunale și 169 de parchete de pe lângă judecătorii - au decis adoptarea acelorași forme de protest cu cele ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În cadrul Adunării generale ale parchetelor, convocate de Consiliul Superior al Magistraturii și desfășurate în perioada 26-27 august 2025 colectivele de procurori, în unanimitate, au decis adoptarea următoarelor formele de protest:

a. Suspendarea activității, urmând a fi soluționate doar cauzele cu caracter urgent (cauzele în care se impune luarea măsurilor arestării preventive sau a arestului la domiciliu, punerea în executare a mandatelor europene de arestare și a cererilor de extrădare, cauzele cu inculpați față de care au fost dispuse măsuri preventive, cauzele privind confirmarea ordinelor de protecție provizorie emise de către organele de poliție) și alte situații operative care nu suportă amânare;

b. Suspendarea activității de relații cu publicul și primire în audiență;

c. Susținerea formelor de protest ce vor fi adoptate de către instanțele judecătorești.

De asemenea, s-a luat hotărârea transmiterii către executiv a unui punct de vedere referitor la poziția Secției de procurori și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la proiectul de act normativ privind pensiile de serviciu ale magistraților.

Protestele declanșate de magistrați vizează noua formulă de calcul a pensiilor speciale, inclusă în pachetul de măsuri fiscale, care ar urma să reducă semnificativ veniturile foștilor magistrați.

Ce pensie va avea un fost magistrat după reformă

În urma aplicării acestei formule din pachetul 2 de măsuri,foștii magistrați vor avea pensii speciale reduse, ajungând la aproape jumătate din cuantumul actual, potrivit calculelor „Adevărul”.

Calculele au fost efectuate ținând cont de ultimele date oficiale privind veniturile magistraților (de dinaintea reducerii sporului pentru condiții vătămătoare) care reflectă nivelul actual al pensiilor aflate în plată și reducerea viitoare a cuantumului, raportată la venitul net, nu la cel brut ca în prezent.

Spre exemplu, conform datelor oficiale analizate de „Adevărul” – publicate pe 31 martie 2025 - salariul brut al unui judecător obișnuit de la un tribunal este cuprins între 19.000 și 23.600 lei, la care se adaugă și multe alte sporuri, precum spor pentru condiții grele de muncă, periculoase sau vătămătoare – 1500 lei; spor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică și sporul pentru păstrarea confidențialității – 5.580 lei.

Ca atare, salariul brut lunar al unui judecător obișnuit de Tribunal este de 30.881 lei, respectiv un net de aproape 18.000 lei lunar.

În prezent, un astfel de judecător se poate pensiona la 48 de ani și poate încasa 80% din salariul brut aflat în plată, adică mai mult decât cei care muncesc și plătesc contribuții la pensii și sănătate, plus impozitul pe venit. Adică o pensie de 24.700 lei, față de cei aproape 18.000 de lei salariu pe care i-ar încasa dacă ar munci.

Intenția Guvernului de a reduce cuantumul pensiei la 70% din salariul net, în loc de 80% din venitul brut a stârnit nemulțumirea judecătorilor dat fiind că pensia ar fi de numai 12.600 lei, aproape jumătate față de pensia de 24.700 de lei care poate fi încasată acum.