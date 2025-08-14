Noile modificări privind pensiile speciale: se calculează diferit și crește vârsta de pensionare

Beneficiarii de pensii de serviciu, respectiv așa numitele pensii speciale, vor trebui să se pensioneze la vârsta standard și la o vechime minime în muncă de cel puțin 35 de ani.

Joi seara, Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Proiectul va sta în dezbatere până pe data de 23 august, timp în care pot fi transmise propuneri, sugestii şi opiniile cu privire la acest proiect.

Potrivit legii, pensia de serviciu va putea fi obținută cu o vechime totală în muncă de 35 de ani, dintre care cel puțin 25 de ani trebuie să fie realizați în funcțiile prevăzute de lege, precum judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică. Cuantumul pensiei va fi de 55% din media veniturilor brute și a sporurilor permanente din ultimele 60 de luni de activitate, dar nu va putea depăși 70% din venitul net obținut în ultima lună înainte de pensionare.

Magistrații și ceilalți beneficiari cu o vechime între 20 și 25 de ani în funcțiile respective vor putea ieși la pensie la vârsta standard, însă pensia le va fi redusă cu 2% pentru fiecare an lipsă până la 25. De asemenea,

Va fi avut în vedere un cuantum al pensiei de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor de încadrare brute lunare și a sporurilor pentru care au fost reținute contribuții de asigurare socială realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării, cu limitarea cuantumului net al pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării..

Totodată, se va face o nouă eșalonare a vechimilor asimilate care intră în calculul perioadei utile pentru pensia de serviciu până în anul 2029, dar și o nouă eșalonare a creșterii vârstei de pensionare pentru magistrați, prin adăugarea anuală a unei perioade suplimentare de 1 an și 6 luni, până în anul 2036.

Legea mai prevede introducerea posibilității de pensionare anticipată la împlinirea unei vechimi minime de 35 de ani lucrați exclusiv în funcțiile prevăzute. Însă vor suporta o penalizare anuală de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public.

Legea ar urma să intre în vigoare la data de 1 octombrie 2025.

Citiți mai jos întregul proiect privind pensiile speciale.