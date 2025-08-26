search
Marți, 26 August 2025
Protest al procurorilor față de schimbarea condițiilor de pensionare. CSM convoacă adunările generale

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București anunță un protest față de noile prevederi propuse de Guvern pentru pensionarea magistraților. Decizia vine în urma adunării general convocate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Consiliul a convocat adunările generale ale judecătorilor și procurorilor în perioada 26-27 august, pentru dezbateri privind noile modificările aduse de Guvern în ceea ce privește pensiile magistraților.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Adunarea Generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să avizeze negativ proiectul de act normativ privind modificarea statutului magistraților.

În lumina reformei recente prin Legea nr. 282/2023 — care a introdus plafonarea pensiilor, clarificarea bazei de calcul și calendarul de creștere a vârstei de pensionare — nu se impune nicio nouă intervenție legislativă în acest moment, înainte de a evalua riguros impactul măsurilor deja adoptate”, transmite sursa citată. 

De asemenea, Parchetul transmite că „proiectul de lege propus nu rezolvă inechitățile sociale, ci reprezintă o presiune suplimentară și nenecesară asupra sistemului de justiție și o diversiune menită să distragă atenția opiniei publice de la celelalte măsuri fiscal - bugetare adoptate în cursul acestui an, s-a hotărât adoptarea unei forme de protest față de modificările legislative propuse prin proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, transmis Consiliului Superior al Magistraturii la data de 20 august 2025 de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, prin:

1. Suspendarea activității de urmărire penală a procurorilor, cu excepția activităților necesare în dosarele de urmărire penală în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate;

2. Suspendarea activității de supraveghere a urmăririi penale de către procuror în dosarele penale, cu excepția celor în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate;

3. Suspendarea activității de primire a dosarelor penale în care organele de cercetare penală formulează propuneri de terminare a urmăririi penale, respectiv de luare a unor măsuri procesuale.

4. Suspendarea activității procurorilor din cadrul secțiilor judiciare referitoare la participarea la judecarea cauzelor și formularea concluziilor, cu excepția concluziilor privind măsurile preventive și concluziilor în dosarele civile având ca obiect emiterea ordinelor de protecție.

5. Suspendarea activității de soluționare a plângerilor formulateîmpotriva soluțiilor de netrimitere în judecată.

6. Suspendarea activității de soluționare a cererilor formulate de părți sau de alte instituții.

7. Suspendarea oricăror alte activități conexe activității de urmărire penală (inclusiv a soluționării cererilor de prelungire a dreptului de circulație).

CSM anunță că a convocat adunările generale

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță că a convocat adunările generale ale judecătorilor și procurorilor pe parcursul zilelor de 26 și 27 august, pentru a dezbate modificările la statutul magistraților. 

CSM subliniază, într-un comunicat trimis pe 26 august, că au „escaladat atitudinile publice ostile față de judecători și procurori”. Această escaladare, în opinia CSM, se manifestă prin: „luări de poziție repetate ale reprezentanților care compun coaliția de guvernare” care „urmăresc să culpabilizeze sistemul judiciar pentru dificultățile economice și bugetare cu care se confruntă societatea românească în prezent și să distragă atenția de la cauzele adevărate ale acestora”;

-„intensificarea campaniei pe care diferite instituții media o derulează împotriva sistemului judiciar”;

-„promovarea agresivă” din zona factorului politic și a mass-mediei „care îl susține” a ideii că intenția premierului Ilie Bolojan de a modifica pensiile speciale ale magistraților „ar urmări de fapt să pună capăt unor privilegii”;

-„ignorarea argumentelor reprezentanților sistemului judiciar” și „punerea constantă în discuție a statutului judecătorilor și procurorilor, în atmosferă de ură publică generată de acțiunile iresponsabile ale factorului politic”;

-„disprețul pe care unii exponenți ai factorului politic sau din mass-media îl manifestă constant față de magistrați”, deși „sunt bine cunoscute” eforturile judecătorilor și procurorilor „care își exercită atribuțiile cu onestitate și profesionalism”.

Noi condiții de pensionare

Proiectul care ar urma ar urma să fie supus procesului legislativ prevede un plafon maxim calculat la 70% din ultimul salariu net în cazul pensiilor pentru magistrați. 

Judecătorii, procurorii, judecătorii de la Curtea Constituţională, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, precum şi personalul de specialitate juridică cu o vechime totală în muncă de cel puțin 35 de ani, dintre care cel puţin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii, se pot pensiona la împlinirea vârstei de 65 de ani, mai prevede noua inițiativă. 

Pensiile magistraților, raportate la venitul brut

În prezent condițiile de pensionare a magistraților prevăd o pensie de 80% din venitul brut, adică raportat la un venit mai mare față de salariul net primit de magistrați înainte de pensionare. 

De asemenea, magistrații se pot pensiona după doar 25 de ani de vechime în muncă. Actualele prevederi rămân în cazul judecătorilor CCR, care vor fi excluși din proiectul propus. 

