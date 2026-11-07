Cristela Georgescu reacționează după ce în presă au apărut informații din motivarea Curții de Apel București privind prelungirea cu 30 de zile a arestării preventive a soțului său, Călin Georgescu. Aceasta susține că documentul nu a ajuns încă în mod oficial la avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale, deși conținutul său este deja comentat public. Într-un videoclip publicat pe contul de Facebook al lui Călin Georgescu, soția acestuia a acuzat încălcarea dreptului la apărare și a confidențialității procedurilor judiciare.

„Pentru a câta oară află presa, înaintea apărării și a familiei, ce se întâmplă în dosarul deținutului politic Călin Georgescu? Câte asemenea încălcări ale drepturilor fundamentale și ale exigențelor unui act de justiție trebuie să mai tolerăm?”, a transmis Cristela Georgescu.

Aceasta a afirmat că motivarea instanței privind cele 30 de zile suplimentare de arest preventiv este deja discutată în spațiul public, în timp ce avocații familiei nu ar fi primit documentul în mod oficial.

Cristela Georgescu reclamă scurgeri de informații încă din timpul perchezițiilor

Soția fostului candidat la prezidențiale a susținut că situația nu este una izolată și că informații din dosar ar fi ajuns în presă încă din timpul perchezițiilor desfășurate la locuința familiei.

„Am denunțat această situație încă din timpul percheziției, când fotografii, informații, date personale ajungeau în presă aproape în timp real”, a afirmat aceasta.

Cristela Georgescu a criticat și modul în care sunt prezentate public informațiile referitoare la dispozitive de supraveghere din locuința familiei. Ea a invocat lipsa unor explicații privind temeiul legal, autorizarea și modalitatea de punere în aplicare a acestor măsuri.

„În privința presupuselor dispozitive de supraveghere din locuința noastră, camerele video de monitorizare a familiei noastre cu doi copii minori, există întrebări legitime privind temeiul legal, autorizarea și modalitatea de punere în executare a acestor măsuri. Nu au fost prezentate date sau probe care să justifice încălcarea dreptului fundamental la viață privată și de familie”, a susținut aceasta.

Totodată, soția lui Călin Georgescu a afirmat că instanța ar fi apreciat că noile acuzații informatice nu întrunesc, în acest moment, pragul minim al suspiciunii rezonabile pentru dispunerea unei măsuri preventive, întrebând de ce informațiile respective sunt prezentate în presă ca fapte dovedite.

Cristela Georgescu vorbește despre o „persecuție politică”

În mesajul său, Cristela Georgescu a susținut că apariția informațiilor din dosar în spațiul public afectează prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare al soțului său. Aceasta a calificat situația drept „o insultă la adresa dreptului de apărare” și a acuzat existența unor interpretări pe care le consideră false și manipulatorii.

„În loc să restabilească încrederea în actul de justiție, a adâncit neîncrederea celor care văd în această măsură, pe bună dreptate, o persecuție politică”, a declarat ea.

La finalul mesajului, Cristela Georgescu a invocat necesitatea respectării prezumției de nevinovăție, a proporționalității măsurilor preventive și a independenței justiției.

„Puterea este vremelnică, dar răspunderea pentru nedreptate nu. Și greu le va fi celor care fac nedreptatea să trăiască dreptatea lui Dumnezeu”, a transmis soția fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu, acuzat de înșelăciune

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, fiind acuzat că ar fi participat la o schemă de înșelăciune prin care un om de afaceri ar fi fost prejudiciat cu 1,1 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi fost atras într-o presupusă afacere cu metale prețioase și convins să plătească un milion de euro drept garanție pentru obținerea unei finanțări bancare, la care s-ar fi adăugat ulterior încă 100.000 de euro. Georgescu ar fi făcut legătura între omul de afaceri, Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Finanțarea nu a mai fost acordată, iar banii nu ar fi fost recuperați.

De la arestare, Georgescu a încercat în repetate rânduri să obțină o măsură preventivă mai blândă, însă Curtea de Apel București a menținut arestul preventiv.