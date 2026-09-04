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Probleme majore la OpenAI. ChatGPT și alte servicii au devenit indisponibile

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ChatGPT a întâmpinat joi, 3 septembrie o întrerupere majoră, iar numeroși utilizatori nu au mai putut accesa în mod normal chatbotul dezvoltat de OpenAI. Problemele au afectat și instrumentul Codex, iar unele platforme care folosesc tehnologia OpenAI pentru funcții bazate pe inteligență artificială au întâmpinat, la rândul lor, dificultăți.

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Foto: Getty Images

Utilizatorii care au încercat să acceseze ChatGPT au raportat comportamente neobișnuite ale serviciului, inclusiv situații în care site-ul încerca să descarce un fișier neașteptat, notează aplicația The Independent. 

Incidentul a generat rapid reacții pe rețelele sociale, unii utilizatori glumind că, în lipsa ChatGPT, vor fi nevoiți să se bazeze din nou pe propriile cunoștințe pentru activitățile de la serviciu.

Dincolo de glume, însă, întreruperea a avut efecte mai largi, întrucât numeroase aplicații și servicii folosesc infrastructura și tehnologiile OpenAI pentru propriile funcții de inteligență artificială.

Compania a anunțat că este la curent cu situația și că a identificat o posibilă soluție pentru remedierea problemei. OpenAI a precizat inițial că verifică dacă măsurile luate au avut efectul dorit.

Ulterior, compania a transmis că serviciile sale continuă să funcționeze cu performanțe degradate.

Problemele nu s-au limitat la ChatGPT. Și Codex, instrumentul OpenAI destinat programării cu ajutorul ChatGPT, a fost afectat de incident.

În timpul penei, utilizatorii au întâmpinat dificultăți diferite, de la imposibilitatea de a utiliza chatbotul până la comportamente neobișnuite ale platformei.

În aceeași perioadă, au fost semnalate dificultăți și la unele servicii rivale.

Utilizatorii au raportat probleme și în cazul Claude, chatbot dezvoltat de Anthropic, precum și al Grok, serviciul de inteligență artificială al platformei X.

Totuși, potrivit informațiilor disponibile, problemele întâmpinate de aceste servicii au fost mai limitate. În timp ce unii utilizatori au întâmpinat dificultăți, chatboturile au continuat să funcționeze pentru o parte dintre cei care au încercat să le acceseze.

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