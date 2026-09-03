Directorul OpenAI, de părere că „creșterea economică și beneficiile pentru oameni” aduse de inteligența artificială sunt „prea mari pentru a fi ignorate”

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a declarat miercuri, 2 septembrie, că utilizarea inteligenței artificiale este „nenegociabilă”, susținând că aceasta poate aduce „creștere economică și beneficii pentru oameni”. OpenAI este compania care a dezvoltat ChatGPT.

Sam Altman Foto: Flickr

„Cred că este nenegociabil să o folosiți (n.r. inteligența artificială). Creșterea economică și beneficiile pentru oameni care pot veni din această tehnologie, valoarea pe care o poate aduce unei țări, sunt prea mari pentru a fi ignorate”, a spus acesta la reuniunea miniștrilor din statele G20 pentru Inovație, desfășurată la Chapel Hill, în Carolina de Nord, potrivit CNBC.

Altman consideră că AI va genera „cea mai mare explozie antreprenorială” din istorie, oferind mai multor oameni posibilitatea de a-și crea și dezvolta propriile afaceri.

„Dacă ai o idee grozavă, dar nu ai resursele sau posibilitatea de a strânge suficient capital, de a angaja suficienți experți care să lucreze la ea, de a descoperi ce este necesar pentru a inventa ceva nou în domeniul științei sau de a gestiona un lanț de aprovizionare complex, acum poți face toate acestea cu ajutorul AI”, a spus el.

Acesta adaugă că peste un deceniu, publicul nu va mai vorbi atât de mult despre inteligența artificială.

„Un copil care crește astăzi nu va fi niciodată mai inteligent decât AI-ul, dar, în același timp, nu va fi cunoscut niciodată o lume în care fiecare produs și serviciu cu care interacționează să nu fie cu adevărat inteligent, capabil și util”, a spus el.

Altman a făcut în repetate rânduri referire la adoptarea electricității și a tras o paralelă între aceasta și inteligența artificială.

„Cred că ar fi aproximativ la fel de absurd să spunem că nu vom avea AI în țara noastră precum ar fi fost să spunem, acum mai bine de 100 de ani, că nu vom avea electricitate în țara noastră”, a declarat el.

Cu toate acestea, directorul general al OpenAI a spus că securitatea cibernetică este una dintre cele mai mari provocări care trebuie gestionate în era inteligenței artificiale și a avertizat liderii să nu o trateze cu superficialitate.

„Cred că unele lucruri vor merge foarte prost în ceea ce privește securitatea cibernetică dacă oamenii nu acționează cu suficientă urgență”, a spus el.

Altman a afirmat că eșecurile în apărarea cibernetică și în alte domenii „ar putea da înapoi această tehnologie într-o măsură foarte mare”.

ChatGPT intră sub cele mai stricte reguli digitale ale UE

Comisia Europeană a desemnat ChatGPT, alături de alte platforme, drept servicii online de dimensiuni foarte mari în sensul Digital Services Act (DSA).

Pentru utilizatorii din Uniunea Europeană, decizia înseamnă mai multă transparență, reguli mai stricte privind publicitatea și sistemele de recomandare, mecanisme mai clare pentru raportarea și contestarea conținutului și obligații suplimentare pentru protejarea minorilor.

Desemnarea ChatGPT ca VLOSE se aplică funcției sale de căutare online și nu reprezintă o sancțiune.

Ea înseamnă însă că serviciul intră sub cele mai stricte obligații ale DSA, inclusiv privind gestionarea riscurilor și protejarea drepturilor utilizatorilor.

Very Large Online Search Engine (VLOSE), adică „motor de căutare online foarte mare”, este o categorie prevăzută de legislația europeană pentru serviciile de căutare cu un număr foarte mare de utilizatori.