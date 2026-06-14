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Trenurile PESA blocate în Gara Obor ies pe traseu. Compromis de ultimă oră între ARF și producătorul polonez

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Cele 21 de rame electrice noi produse de PESA, care au rămas imobilizate în Gara Obor din lipsa unor centre de mentenanță operaționale, vor fi introduse treptat în circulație. Deblocarea situației a fost posibilă după ce Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) și producătorul polonez au semnat actele adiționale care permit, cu titlu temporar, desfășurarea activităților de întreținere într-o hală închiriată de la CFR Marfă. Informația a fost confirmată în exclusivitate pentru „Adevărul” de Hanna Wiśniewska-Sîrbu, reprezentanta PESA în România.

Trenuri electrice PESA staționate pe liniile din Gara Obor
Ramele electrice PESA, staționate în Gara Obor. FOTO: Facebook / Asociația Pro Infrastructură

Autoritatea pentru Reformă Feroviară are în derulare două contracte cu producătorul polonez PESA. Primul, semnat pe 30 ianuarie 2024, prevede livrarea a 62 de rame electrice regionale de scurt parcurs, finanțat prin Fondul European pentru Modernizare cu 470 milioane de euro, valoarea totală ridicându-se la 2,77 miliarde de lei cu TVA.

Al doilea contract, semnat pe 19 decembrie 2023, vizează 20 de rame electrice interregionale de lung parcurs, finanțat prin PNRR, cu o valoare de 1,6 miliarde de lei fără TVA. Prin actul adițional semnat în mai 2025, contractul a fost extins cu încă 9 unități, finanțate de această dată prin Fondul de Modernizare, ajungând la un total de 29 de rame interregionale. 

Până în prezent, producătorul PESA a livrat în România 21 de rame, dintre care 17 destinate serviciilor de scurt parcurs și 4 pentru lung parcurs, însă acestea se află de luni de zile imobilizate în Gara Obor din București, fără a fi puse în circulație. Compania poloneză PESA, contractată de ARF cu finanțare europeană, în cadrul celui mai amplu program de achiziție de material rulant din ultimele două decenii, nu a finalizat centrele de mentenanță prevăzute în contract, condiție esențială pentru introducerea trenurilor în exploatare comercială. 

Ieșirea din impas se va realiza printr-o soluție de compromis acceptată de producător. Cu sprijinul CFR Marfă, PESA a identificat o hală în București, unde își va ampla temporar un centru de mentenanță

„PESA a început deja lucrările de curățenie, reparații și instalare a echipamentelor în această hală închiriată. Mentenanța va fi efectuată acolo, conform contractului, iar trenurile vor putea intra în exploatare. În paralel, compania trebuie să continue dezvoltarea facilităților permanente prevăzute contractual. Este o locație avantajoasă, cu acces electrificat și capacitate pentru mai multe garnituri. În paralel continuă negocierile pentru alte centre regionale. Până la deschiderea celorlalte facilități, toate trenurile vor fi aduse pe cheltuiala companiei la București pentru operațiunile de mentenanță, indiferent de zona în care circulă”, a declarat pentru „Adevărul”, săptămâna trecută, Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și principal responsabil în instituție după demisia lui Ciprian Șerban.

Ministerul a negociat și o garanție financiară pentru respectarea obligațiilor pe termen lung.

„Noi vom plăti 95% din valoarea fiecărui tren și vom reține 5%, sumă care, potrivit ofertei financiare, este destinată infrastructurii de mentenanță. Acești bani vor rămâne blocați până când compania va demonstra, cu documente, că a realizat halele și dotările asumate prin contract. Atât timp cât trenurile circulă cu călători și există o facilitate funcțională de mentenanță, chiar dacă este închiriată, obiectivul principal este atins. Ulterior, pe măsură ce vor fi dezvoltate centrele permanente, sumele reținute vor putea fi deblocate.", explică Cosma.

Statul român va impune penalități de întârziere pentru trenurile PESA. 21 de unități noi-nouțe zac în Gara Obor

Totuși, statul nu renunțat la condiția contractuală ce obligă PESA să realizeze patru centre de mentenanță.

„Compania caută și alte locații. Există discuții pentru facilități la Suceava, Cluj, Constanța și Timișoara. Problema este că trebuie îndeplinite mai multe condiții: apropierea de gara principală, acces la cale ferată electrificată și obținerea tuturor aprobărilor urbanistice necesare. Din acest motiv am acceptat această soluție de tranziție", a subliniat oficialul.

Șapte trenuri vor fi puse inițial în circulație

Potrivit Club Feroviar, într-o primă fază vor fi puse în circulație până la șapte rame, acestea urmând să fie operate de CFR Călători. Restul se află în diferite faze de obținere a avizelor necesare și realizării parcursului obligatoriu.

Întrebată când vor intra efectiv în circulație noile trenuri, reprezentanta PESA în România a declarat că acest lucru se va întâmpla „în câteva zile”.

Ramele electrice regionale produse de PESA sunt compuse din trei vagoane, având o capacitate de 160 locuri pe scaune, 243 locuri în picioare, 2 locuri pentru persoane cu dizabilități și 16 locuri pentru biciclete. De asemenea, trenurile sunt dotate cu sistem wi-fi și ating o viteză maximă de 160 km/h. 

Rutele de circulație pe care vor circula aceste trenuri sunt:

  • București N – Ploiești S – Adjud, Iași – Pașcani – Suceava, Bacău – Pașcani;
  • Brașov – Gheorgheni, Arad – Timișoara – Caransebeș, Huedin – Cluj – Bistrița;
  • București N – Ploiești V – Brașov, București N – Roșiori, București N – București Obor/Fundulea, Constanța – Fetești.

Ramele electrice interregionale sunt compuse din trei vagoane care asigură 191 de locuri pe scaune. Unitățile sunt prevăzute cu sistem de semnalizare și siguranță ERTMS la nivel 1 și 2, precum și cu sistemul național PZB90. Din punct de vedere al confortului pasagerilor, ramele dispun de sisteme de climatizare, conexiune wi-fi, o zonă bar/bistro, o zonă pentru călători cu dizabilități, cu două amplasamente conform standardelor în vigoare, precum și de o zonă destinată distribuirii automate de bilete și aparate de compostat. Rutele pe care vor circula aceste trenuri sunt: 

  • Cluj Napoca – Sighișoara – Brașov;
  • Cluj Napoca – Alba lulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova;
  • Brașov – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani -Iași/Suceava;
  •  Galați – Mărășești – Bacău – Pașcani – lași/Suceava;
  • Galați – Brăila – Făurei – Fetești – Constanța (Mangalia);
  • (Mangalia) – Constanța – Fetești – Brăila – Mărășești – Bacău – Pașcani – Iași/Suceava;
  • (Giurgiu) – București – Ciulnița – Călărași;
  • Oradea – Cluj Napoca – Sighișoara – Brașov;
  • Cluj Napoca – Alba lulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova – Calafat.

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