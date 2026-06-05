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Trenurile PESA, blocate luni întregi în Gara Obor, ar putea intra în circulație săptămâna viitoare

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Cele 21 de rame electrice noi PESA, imobilizate în Gara Obor, ar putea fi introduse în circulație începând de săptămâna viitoare. Într-o declarație acordată pentru „Adevărul”, Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a precizat că blocajul este aproape de a fi soluționat, după ce autoritățile au ajuns la un acord de principiu cu reprezentanții producătorului pentru semnarea unui act adițional care ar permite companiei poloneze să realizeze temporar activitățile de mentenanță într-o hală închiriată de la CFR Marfă.

Trenurile PESA, cumpărate de statul român, stau blocate în Gara Obor din București
Trenurile PESA imobilizate în Gara Obor. FOTO: Facebook / Asociația Pro Infrastructură

Autoritatea pentru Reformă Feroviară are în derulare două contracte cu producătorul polonez PESA. Primul, semnat pe 30 ianuarie 2024, prevede livrarea a 62 de rame electrice regionale de scurt parcurs, finanțat prin Fondul European pentru Modernizare cu 470 milioane de euro, valoarea totală ridicându-se la 2,77 miliarde de lei cu TVA.

Al doilea contract, semnat pe 19 decembrie 2023, vizează 20 de rame electrice interregionale de lung parcurs, finanțat prin PNRR, cu o valoare de 1,6 miliarde de lei fără TVA. Prin actul adițional semnat în mai 2025, contractul a fost extins cu încă 9 unități, finanțate de această dată prin Fondul de Modernizare, ajungând la un total de 29 de rame interregionale. 

Până în prezent, producătorul PESA a livrat în România 21 de rame, dintre care 17 destinate serviciilor de scurt parcurs și 4 pentru lung parcurs, însă acestea se află de luni de zile imobilizate în Gara Obor din București, fără a fi puse în circulație. Compania poloneză PESA, contractată de ARF cu finanțare europeană, în cadrul celui mai amplu program de achiziție de material rulant din ultimele două decenii, nu a finalizat centrele de mentenanță prevăzute în contract, condiție esențială pentru introducerea trenurilor în exploatare comercială. Între timp, unele dintre garnituri au fost deja vandalizate.

Ramele PESA, cumpărate de statul român, au fost vandalizate cu graffiti în Gara Obor
Ramele PESA au fost vandalizate. FOTO: Facebook / Dan Trifu

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și principal responsabil în instituție după demisia lui Ciprian Șerban, descrie pentru „Adevărul” fondul problemei.

„La finalul lunii aprilie, când am venit împreună cu domnul ministru Miruță la Transporturi, am găsit o situație incredibilă. 20 de trenuri noi PESA stăteau pe linii, adunau praf și se decolorau în soare. Ele ajungeau în țară încă din ianuarie și se acumulau lună de lună, fără să existe o soluție pentru plată, preluare și introducerea lor în circulație de către CFR Călători și ceilalți operatori feroviari. Ne-am apucat imediat de treabă. Am chemat conducerea companiei PESA din Polonia, reprezentanții Autorității pentru Reformă Feroviară și colegii din minister și am avut o ședință amplă în care am analizat toate detaliile contractuale. Problema principală era obligația producătorului de a asigura mentenanța trenurilor timp de 15 ani, în hale dedicate și echipate conform contractului.", a declarat Horațiu Cosma pentru „Adevărul”.

Soluția de tranziție: o hală închiriată de la CFR Marfă

Ieșirea din impas s-ar putea realiza printr-o soluție de compromis acceptată de producător. Cu sprijinul CFR Marfă, PESA a identificat o hală în București, unde au fost deja demarate lucrările de amenajare a unui centru de mentenanță temporar. 

„PESA a început deja lucrările de curățenie, reparații și instalare a echipamentelor în această hală închiriată. Mentenanța va fi efectuată acolo, conform contractului, iar trenurile vor putea intra în exploatare. În paralel, compania trebuie să continue dezvoltarea facilităților permanente prevăzute contractual. Este o locație avantajoasă, cu acces electrificat și capacitate pentru mai multe garnituri. În paralel continuă negocierile pentru alte centre regionale. Până la deschiderea celorlalte facilități, toate trenurile vor fi aduse pe cheltuiala companiei la București pentru operațiunile de mentenanță, indiferent de zona în care circulă”, precizează secretarul de stat. 

Ministerul a negociat și o garanție financiară pentru respectarea obligațiilor pe termen lung.

„Noi vom plăti 95% din valoarea fiecărui tren și vom reține 5%, sumă care, potrivit ofertei financiare, este destinată infrastructurii de mentenanță. Acești bani vor rămâne blocați până când compania va demonstra, cu documente, că a realizat halele și dotările asumate prin contract. Atât timp cât trenurile circulă cu călători și există o facilitate funcțională de mentenanță, chiar dacă este închiriată, obiectivul principal este atins. Ulterior, pe măsură ce vor fi dezvoltate centrele permanente, sumele reținute vor putea fi deblocate.", explică Cosma.

Totuși, statul nu renunțat la condiția contractuală ce obligă PESA să realizeze patru centre de mentenanță.

„Compania caută și alte locații. Există discuții pentru facilități la Suceava, Cluj, Constanța și Timișoara. Problema este că trebuie îndeplinite mai multe condiții: apropierea de gara principală, acces la cale ferată electrificată și obținerea tuturor aprobărilor urbanistice necesare. Din acest motiv am acceptat această soluție de tranziție", a subliniat oficialul.

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Când vor circula primele trenuri 

Cosma susține că procedura de predare poate începe în cel mai scurt timp, astfel că trenurile ar putea fi puse în circulație chiar de săptămâna viitoare, cu condiția să fie îndeplinite toate etapele birocratice.

„O parte dintre trenuri sunt deja recepționate și au parcurs toate testele necesare în România. În momentul în care finalizăm ultimele clarificări privind actul adițional și efectuăm plățile parțiale, putem trece la procedura de predare către operatori. În scenariul optimist, primele trenuri ar putea intra în circulație chiar în zilele următoare. Aproximativ 60% dintre trenuri vor reveni CFR Călători, iar restul vor fi împărțite între operatorii privați. Aceste trenuri sunt finanțate prin programe europene și au rolul de a înlocui materialul rulant vechi aflat acum în exploatare", spune Horațiu Cosma.

Ionuț Ciurea: „Nu spun că nu se poate întâmpla, dar vreau documente semnate"

Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructură, este ceva mai rezervat. 

„Soluția cu închirierea unei hale de la CFR Marfă în București poate reprezenta un remediu temporar, dar nu rezolvă problema de fond. Dacă trenurile trebuie să ajungă periodic la București pentru mentenanță, inclusiv cele care operează în Moldova sau în Transilvania, atunci discutăm despre o soluție provizorie, nu despre implementarea completă a obligațiilor contractuale asumate de constructor. Dacă această variantă este acceptată, ea trebuie însoțită de angajamente clare și asumate în scris. Nu este suficient să existe declarații publice sau promisiuni. Trebuie să existe acte adiționale, termene și responsabilități foarte bine definite. Altfel, există riscul să vedem trenurile introduse temporar în circulație, după care să ne lovim din nou de același blocaj peste câteva luni”, spune Ionuț Ciurea pentru „Adevărul”.

În opinia sa, marea problemă pentru care PESA nu a reușit până acum niciunul dintre cele patru centre de mentenanță o reprezintă resursele financiare insuficiente prevăzute în contractele încheiate cu ARF.

„Din punctul meu de vedere, este aproape sigur că problema are legătură cu banii. Contractul este foarte clar: PESA trebuia să livreze trenurile și să asigure mentenanța acestora prin centre dedicate. Autoritatea pentru Reformă Feroviară a cerut acest lucru prin caietul de sarcini, iar compania a ofertat în consecință. Acum vedem că există dificultăți în implementare și este firesc să ne întrebăm dacă nu cumva costurile reale sunt mai mari decât cele asumate în ofertă. Nu cred că problema este lipsa terenurilor sau imposibilitatea absolută de a găsi spații în București, Cluj sau Iași. Mai degrabă pare să fie o discuție legată de costuri și de diferența dintre ceea ce a fost ofertat și ceea ce există în realitate pe piață. Dacă aceasta este situația, atunci ar trebui spus foarte clar. Care este diferența de cost? Cine suportă diferența? Care este soluția? Până acum nimeni nu a răspuns concret la aceste întrebări", a explicat Ionuț Ciurea. 

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Ramele electrice regionale produse de PESA sunt compuse din trei vagoane, având o capacitate de 160 locuri pe scaune, 243 locuri în picioare, 2 locuri pentru persoane cu dizabilități și 16 locuri pentru biciclete. De asemenea, trenurile sunt dotate cu sistem wi-fi și ating o viteză maximă de 160 km/h. 

Rutele de circulație pe care vor circula aceste trenuri sunt:

  • București N – Ploiești S – Adjud, Iași – Pașcani – Suceava, Bacău – Pașcani;
  • Brașov – Gheorgheni, Arad – Timișoara – Caransebeș, Huedin – Cluj – Bistrița;
  • București N – Ploiești V – Brașov, București N – Roșiori, București N – București Obor/Fundulea, Constanța – Fetești.

Ramele electrice interregionale sunt compuse din trei vagoane care asigură 191 de locuri pe scaune. Unitățile sunt prevăzute cu sistem de semnalizare și siguranță ERTMS la nivel 1 și 2, precum și cu sistemul național PZB90. Din punct de vedere al confortului pasagerilor, ramele dispun de sisteme de climatizare, conexiune wi-fi, o zonă bar/bistro, o zonă pentru călători cu dizabilități, cu două amplasamente conform standardelor în vigoare, precum și de o zonă destinată distribuirii automate de bilete și aparate de compostat. Rutele pe care vor circula aceste trenuri sunt: 

  • Cluj Napoca – Sighișoara – Brașov;
  • Cluj Napoca – Alba lulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova;
  • Brașov – Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani -Iași/Suceava;
  •  Galați – Mărășești – Bacău – Pașcani – lași/Suceava;
  • Galați – Brăila – Făurei – Fetești – Constanța (Mangalia);
  • (Mangalia) – Constanța – Fetești – Brăila – Mărășești – Bacău – Pașcani – Iași/Suceava;
  • (Giurgiu) – București – Ciulnița – Călărași;
  • Oradea – Cluj Napoca – Sighișoara – Brașov;
  • Cluj Napoca – Alba lulia – Simeria – Târgu Jiu – Craiova – Calafat.

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