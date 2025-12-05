Primarul din Câmpina, scrisoare dură către ministrul Mediului: „Mi-aș fi dorit să vă privesc în ochi, să discutăm direct”

Primarul orașului Câmpina, Irina Mihaela Nistor, i-a transmis vineri o scrisoare deschisă ministrei Mediului, Diana Buzoianu, în care îi reproșează că, deși a trecut prin oraș în drum spre barajul Paltinu, nu s-a oprit să discute cu locuitorii confruntați cu o criză severă a apei potabile. Edilul îi cere acesteia un angajament public pentru sprijinirea comunității și găsirea unei soluții urgente.

În scrisoarea deschisă, Nistor afirmă că a aflat „de la televizor” despre vizita Dianei Buzoianu și că s-ar fi așteptat ca aceasta să treacă și pe la primărie.

„Sincer, mă așteptam să treceți și pe la noi, să vorbiți cu noi, să ne întrebați dacă mai putem, dacă avem nevoie de ceva. Măcar o vorbă bună. Nu ați avut timp și pentru Câmpina, cu toate că această criză ține de instituții din subordinea dumneavoastră”, a scris edilul.

Aceasta a adăugat că, în lipsa unei întâlniri directe, a ales să comunice public: „Mi-aș fi dorit să vă privesc în ochi, să discutăm direct despre situația critică prin care trece orașul nostru și să ne explicați de ce considerați că suferința a peste 100.000 de locuitori este o problemă de «micromanagement»”.

Primarul o acuză pe Diana Buzoianu de nepăsare, reproșându-i că nu a dorit să stea de vorbă cu localnicii în contextul unei situații extrem de dificile.

Criză prelungită și cereri de garanții

Nistor subliniază că problemele cu apa continuă să afecteze viața de zi cu zi a comunității și că nivelul de îngrijorare este foarte ridicat. Ea a anunțat că, în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, s-a aprobat demararea procedurilor pentru realizarea unor puțuri de mare adâncime, ca sursă alternativă de apă potabilă. Totuși, proiectul depășește posibilitățile bugetare ale primăriei.

„Criza apei care afectează Municipiul Câmpina continuă să aibă consecințe asupra vieții locuitorilor și a generat o îngrijorare profundă în comunitate. (…) Este o măsură necesară și urgentă – însă costurile unui astfel de proiect depășesc capacitatea bugetară a administrației locale”, a precizat edilul.

În acest context, primarul formulează o întrebare directă adresată ministrului: „Doamnă Ministru, vă luați un angajament în fața comunității din Câmpina? Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor își asumă sprijinirea acestui proiect, prin alocarea fondurilor necesare realizării puțurilor de mare adâncime?”

Edilul cere „garanții clare” că instituțiile statului vor sprijini orașul într-un moment critic și că astfel de situații nu se vor repeta.

„Sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor ar reprezenta nu doar o contribuție financiară, ci și un mesaj de solidaritate cu o comunitate care trece printr-o situație critică de infrastructură și de sănătate publică”, a subliniat aceasta, solicitând includerea proiectului pe lista de finanțare și o poziție publică urgentă a ministerului.

Vizita la barajul Paltinu și contextul crizei

Reacția primarului vine după ce Diana Buzoianu a efectuat joi o vizită surpriză la barajul Paltinu, declarând că a vrut să vadă „realitatea din teren”, în absența unor pregătiri oficiale. Ministra a fost convocată în Camera Deputaților pentru a oferi explicații privind dezastrul provocat în urma lucrărilor la baraj.

Peste 100.000 de oameni din localități din Prahova și Dâmbovița au rămas, din 28 noiembrie, fără apă potabilă, în urma lucrărilor efectuate la acumularea Paltinu. Autoritățile încă încearcă să identifice soluții pentru restabilirea alimentării în condiții de siguranță.