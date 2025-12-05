search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Primarul din Câmpina, scrisoare dură către ministrul Mediului: „Mi-aș fi dorit să vă privesc în ochi, să discutăm direct”

0
0
Publicat:

Primarul orașului Câmpina, Irina Mihaela Nistor, i-a transmis vineri o scrisoare deschisă ministrei Mediului, Diana Buzoianu, în care îi reproșează că, deși a trecut prin oraș în drum spre barajul Paltinu, nu s-a oprit să discute cu locuitorii confruntați cu o criză severă a apei potabile. Edilul îi cere acesteia un angajament public pentru sprijinirea comunității și găsirea unei soluții urgente.

Primarul din Câmpina i-a transmis un mesaj ministrului Mediului FOTO: Facebook/ Irina Mihaela Nistor
Primarul din Câmpina i-a transmis un mesaj ministrului Mediului FOTO: Facebook/ Irina Mihaela Nistor

În scrisoarea deschisă, Nistor afirmă că a aflat „de la televizor” despre vizita Dianei Buzoianu și că s-ar fi așteptat ca aceasta să treacă și pe la primărie.

„Sincer, mă așteptam să treceți și pe la noi, să vorbiți cu noi, să ne întrebați dacă mai putem, dacă avem nevoie de ceva. Măcar o vorbă bună. Nu ați avut timp și pentru Câmpina, cu toate că această criză ține de instituții din subordinea dumneavoastră, a scris edilul.

Aceasta a adăugat că, în lipsa unei întâlniri directe, a ales să comunice public: „Mi-aș fi dorit să vă privesc în ochi, să discutăm direct despre situația critică prin care trece orașul nostru și să ne explicați de ce considerați că suferința a peste 100.000 de locuitori este o problemă de «micromanagement»”.

Primarul o acuză pe Diana Buzoianu de nepăsare, reproșându-i că nu a dorit să stea de vorbă cu localnicii în contextul unei situații extrem de dificile.

Criză prelungită și cereri de garanții

Nistor subliniază că problemele cu apa continuă să afecteze viața de zi cu zi a comunității și că nivelul de îngrijorare este foarte ridicat. Ea a anunțat că, în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență, s-a aprobat demararea procedurilor pentru realizarea unor puțuri de mare adâncime, ca sursă alternativă de apă potabilă. Totuși, proiectul depășește posibilitățile bugetare ale primăriei.

„Criza apei care afectează Municipiul Câmpina continuă să aibă consecințe asupra vieții locuitorilor și a generat o îngrijorare profundă în comunitate. (…) Este o măsură necesară și urgentă – însă costurile unui astfel de proiect depășesc capacitatea bugetară a administrației locale”, a precizat edilul.

În acest context, primarul formulează o întrebare directă adresată ministrului: „Doamnă Ministru, vă luați un angajament în fața comunității din Câmpina? Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor își asumă sprijinirea acestui proiect, prin alocarea fondurilor necesare realizării puțurilor de mare adâncime?

Edilul cere „garanții clare” că instituțiile statului vor sprijini orașul într-un moment critic și că astfel de situații nu se vor repeta. 

Sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor ar reprezenta nu doar o contribuție financiară, ci și un mesaj de solidaritate cu o comunitate care trece printr-o situație critică de infrastructură și de sănătate publică”, a subliniat aceasta, solicitând includerea proiectului pe lista de finanțare și o poziție publică urgentă a ministerului.

Vizita la barajul Paltinu și contextul crizei

Reacția primarului vine după ce Diana Buzoianu a efectuat joi o vizită surpriză la barajul Paltinu, declarând că a vrut să vadă „realitatea din teren”, în absența unor pregătiri oficiale. Ministra a fost convocată în Camera Deputaților pentru a oferi explicații privind dezastrul provocat în urma lucrărilor la baraj.

Peste 100.000 de oameni din localități din Prahova și Dâmbovița au rămas, din 28 noiembrie, fără apă potabilă, în urma lucrărilor efectuate la acumularea Paltinu. Autoritățile încă încearcă să identifice soluții pentru restabilirea alimentării în condiții de siguranță.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
digi24.ro
image
ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”
stirileprotv.ro
image
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
gandul.ro
image
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
mediafax.ro
image
Daniel Oprița își anunță plecarea de la Steaua. Atac la Andrei Cian: ,,Să mă dea afară!”
fanatik.ro
image
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
libertatea.ro
image
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
digi24.ro
image
Titularul din Dinamo - Foresta 4-5 a ajuns instalator de gaze: „Am lucrat și la stația de betoane”. Apariție în premieră după 25 de ani
gsp.ro
image
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
digisport.ro
image
S-a însurat premierul? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre „soția domnului Ilie Bolojan”
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Tradiții și obiceiuri de Sf. Nicolae. Ce cadouri să evităm și de ce nu se oferă lucruri negre
observatornews.ro
image
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Harta Ciclonului Cassio: Cod roșu în Italia. Ce zone din România vor fi afectate de furtuni. Prognoza meteo actualizată
playtech.ro
image
Marius Șumudică a dat verdictul înainte de FCSB – Dinamo: „E favorită!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
"STOP!" 7 cluburi din SuperLiga României au semnat petiția și i-au transmis-o lui Nicușor Dan
digisport.ro
image
VIDEO Se construiește mega autostradă de la granița României și până în marile porturi din Italia
stiripesurse.ro
image
VIDEO Momentul în care un șofer din Oradea zboară cu mașina peste un sens giratoriu. Bărbatul ar fi acuzat stări de rău înainte de incident
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Cea mai bogată femeie din România și-a scos iubitul în oraș. Anca Vlad, o masă la un restaurant de top din Capitală, plus o vizită culturală PAPARAZZI VIDEO ȘI FOTO
mediaflux.ro
image
Titularul din Dinamo - Foresta 4-5 a ajuns instalator de gaze: „Am lucrat și la stația de betoane”. Apariție în premieră după 25 de ani
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Situl istoric „După Ziduri”, distrus după reparațiile Primăriei Brașov? George Scripcaru: „Lucrurile sunt în regulă ca și procedură și etapă”. Ministerul Culturii: „Nu s-a respectat acordul. DJC Brașov a solicitat oprirea de urgență a lucrărilor”
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
click.ro
image
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
click.ro
image
Cât ne costă masa de Crăciun? Bugetul total pentru friptură, sarmale, piftie, salata de boeuf și cozonac
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional

OK! Magazine

image
Plânge inima în Regele Charles, cancerul amenință iar! O nouă îngrijorare sfâșietoare legată de sănătate la Palatul regal britanic

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Poți urca 4 etaje în 60 de secunde? Testul banal care arată cum stai cu inima