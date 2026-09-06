 Vacanțe școlare 2026-2027. Când au elevii vacanța pe parcursul anului școlar | adevarul.ro
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Vacanțe școlare 2026-2027. Când au elevii vacanța pe parcursul anului școlar

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Vacanța s-a terminat, iar luni, 7 septembrie, începe noul an școlar pentru milioane de elevi din România. Anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri și mai multe perioade de vacanță, inclusiv vacanța „de schi”, a cărei dată exactă va fi stabilită la nivelul fiecărui județ. Părinții și elevii își pot nota deja în calendar toate datele importante până la vacanța de vară din 2027.

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Calendarul anului școlar 2026-2027 Foto: Freepik

Pe lângă vacanțele fixe, noul calendar oferă și o doză de flexibilitate, prin introducerea unei săptămâni de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene. Decizia se ia la nivel local, după consultarea elevilor, părinților și cadrelor didactice, iar fiecare unitate de învățământ are obligația să comunice structura detaliată a anului școlar până la data de 1 aprilie 2026.

În plus, programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” trebuie să fie derulate până pe 23 aprilie 2027, iar școlile sunt încurajate să organizeze activități gratuite, valorificând resursele disponibile pentru a consolida parteneriatul dintre școală, părinți și comunitate.

Când sunt programate vacanțele de toamnă și iarnă în 2026

Prima vacanță din noul an școlar vine după aproximativ două luni și jumătate de cursuri, în perioada rece a lunii noiembrie. Vacanța de toamnă din anul școlar 2026-2027 pentru elevi și preșcolari este programată în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026. Ulterior, după o perioadă de două luni de cursuri susținute, vine vacanța de iarnă, care include sărbătorile de Crăciun și Anul Nou. Conform calendarului aprobat, aceasta se desfășoară între 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027.

Revenirea la școală după vacanța de iarnă este programată pentru 10 ianuarie 2027, iar de aici începe un nou segment de cursuri care se va întinde pe mai bine de două luni. Această perioadă este una intensă, deoarece include pregătirile pentru evaluările semestriale, dar și desfășurarea programelor naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Ambele programe trebuie să fie realizate până pe 23 aprilie 2027, iar școlile au libertatea de a le planifica în funcție de propriile resurse și parteneriate locale.

Menținerea acestor programe a fost justificată de Ministerul Educației prin necesitatea de a îmbina teoria cu aplicațiile practice din viața de zi cu zi, contribuind la dezvoltarea socio-emoțională a copiilor și la întărirea parteneriatului dintre școală, părinți și comunitate.

Când este vacanța de schi și cea de Paște în 2027

Noul an școlar va reintroduce vacanței de schi, o perioadă mult așteptată de elevi, mai ales de cei pasionați de sporturile de iarnă. Ministerul a stabilit pentru această vacanță la decizia inspectoratelor o fereastră mai largă, cuprinsă între 15 februarie și 7 martie 2027, permițând fiecărui județ să aleagă săptămâna care se potrivește cel mai bine specificului local, după consultarea cu elevii, părinții și cadrele didactice. 

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După vacanța de schi, elevii revin la cursuri pentru o perioadă de aproximativ două luni, până la sărbătorile pascale. Vacanța de Paște, una dintre cele mai importante pauze din anul școlar, este programată în perioada 24 aprilie – 4 mai 2027. Aceasta include nu doar sărbătorile religioase, ci și Ziua Muncii de 1 Mai, oferind astfel un interval generos de odihnă de 11 zile.

Decizia de a menține aceste intervale de vacanță în această configurație a venit după o amplă perioadă de consultare publică, în care au fost analizate mai multe variante, inclusiv propunerea de începere a anului școlar pe 15 septembrie. O astfel de schimbare ar fi dus însă la decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor și, implicit, a examenelor naționale, ceea ce ar fi afectat etapele ulterioare, precum admiterea la liceu și la facultate. Ministerul a considerat că este în interesul superior al copilului ca aceste examene să nu fie mutate, pentru a nu perturba procesele de admitere care urmează.

Când începe vacanța de vară 2027

Ultimul sprint al anului școlar începe după vacanța de Paște, elevii având aproximativ o lună și jumătate de cursuri până la finalul oficial al anului. Pentru majoritatea claselor, cursurile se încheie pe 18 iunie 2027, după care urmează mult așteptata vacanță de vară, care se întinde până la începutul anului școlar următor, programat în septembrie 2027.  

Totuși, pentru anumite categorii de elevi, anul școlar se încheie mai devreme. Clasele a XII-a de zi, a XIII-a seral și cu frecvență redusă au un an școlar mai scurt, de doar 34 de săptămâni de cursuri, iar ultima zi de școală pentru aceștia este 4 iunie 2027.

Diferența este necesară pentru a le oferi timp suficient pentru pregătirea și susținerea examenului de Bacalaureat, care începe în mod tradițional la scurt timp după încheierea cursurilor.

De asemenea, elevii clasei a VIII-a beneficiază de un an școlar cu o durată de 35 de săptămâni, iar cursurile pentru aceștia se încheie pe 11 iunie 2027, pentru a le permite să se concentreze pe pregătirea pentru Evaluarea Națională.  

Calendarul vacanțelor școlare în 2026 2027

Anul începe pe 7 septembrie 2026, iar prima vacanță este cea de toamnă, între 24 octombrie – 1 noiembrie 2026.

Urmează vacanța de iarnă, între 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027, după care cursurile se reiau pe 11 ianuarie.

În februarie, elevii beneficiază de vacanța de schi, între 13 și 21 februarie, iar inspectoratele școlare pot stabili o săptămână suplimentară de vacanță în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027, în funcție de consultările locale.

După această perioadă, urmează vacanța de Paște, între 24 aprilie și 4 mai 2027.

Cursurile se încheie pentru majoritatea elevilor pe 18 iunie 2027, dar pentru clasa a VIII-a ultima zi este 11 iunie 2027, iar pentru clasele terminale de liceu data este 4 iunie 2027.

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