Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite continuarea construcţiei hidrocentralelor începute înainte de 2007

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care vizează crearea unui cadru absolut excepţional, prin care modificarea limitelor ariilor protejate este posibilă doar dacă pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau Decrete de stat, obiective de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice.

Hidrocentrala de la Surduc Foto: Facebook

Preşedintele a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru completarea art. 561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, potrivit News.

Legea prevede că, prin excepţie de la prevederile alin. (3), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor dispune modificarea limitelor ariilor naturale protejate în termen de 60 de zile de la solicitarea de către beneficiar prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul ariilor naturale protejate, dacă, pentru suprafeţele respective, la 2 data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau decrete de stat, obiective de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice, obiectivele fiind în curs de execuţie sau demarate anterior acestei date, în temeiul legislaţiei în vigoare.

„Noile limite ale ariilor naturale protejate vor fi trasate astfel încât perimetrul schemei de amenajare hidroenergetică, inclusiv al drumurilor de acces aferente amenajărilor hidroenergetice, staţiilor şi reţelelor de transport şi distribuţie aferente acestora să fie în afara ariei naturale protejate. Suplimentar, între noile limite ale ariei naturale protejate şi limitele amenajării hidroenergetice va fi păstrată o zonă minimă, tampon, de lăţime 100 metri, pe toată lungimea de grăniţuire”, arată legea.

Prevederile legii nu se aplică proiectelor sau părţilor proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea şi securitatea naţională ori reacţia la situaţii de urgenţă, precum şi proiectelor care contribuie la realizarea acestor obiective, din punct de vedere al securităţii naţionale, desemnate astfel prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi nici capacităţilor de producere sau transport a energiei electrice existente aflate în arii protejate, asupra cărora se efectuează lucrări de mentenanţă, retehnologizare sau modernizare a acestora.

În data de 11 noiembrie 2025, cu privire la această lege, Preşedintele României a formulat obiecţie de neconstituţionalitate iar, prin Decizia nr. 735/2026, Curtea Constituţională a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că legea este constituţională în raport cu criticile formulate.

În urma analizării motivelor cererii de reexaminare, comisiile din Camera Deputaţilor au decis, cu majoritate de voturi, să respingă cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a comentat pe Facebook, cu satisfacție, că preşedintele României a promulgat legea pentru care se luptă de 4 ani cu useriştii şi ONG-urile.

„Astăzi, Preşedintele României a promulgat legea pentru care mă lupt de 4 ani cu useriştii şi ONG-urile din dotare! Putem continua construcţia hidrocentralelor începute înainte ca ele să fie incluse – din neglijenţă sau intenţionat – în regimul ariilor protejate, unde continuarea lucrărilor era practic blocată prin acţiunea concertată a „apărătorilor mediului”, cu vădite interese împotriva independenţei energetice a României!”, a scris Zamfir pe Facebook.