 Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite continuarea construcţiei hidrocentralelor începute înainte de 2007 | adevarul.ro
search
Joi, 10 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite continuarea construcţiei hidrocentralelor începute înainte de 2007

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care vizează crearea unui cadru absolut excepţional, prin care modificarea limitelor ariilor protejate este posibilă doar dacă pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau Decrete de stat, obiective de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice.

Hidrocentrala de la Surduc
Hidrocentrala de la Surduc Foto: Facebook

Preşedintele a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru completarea art. 561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, potrivit News.

Legea prevede că, prin excepţie de la prevederile alin. (3), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor dispune modificarea limitelor ariilor naturale protejate în termen de 60 de zile de la solicitarea de către beneficiar prin scoaterea unor suprafeţe din interiorul ariilor naturale protejate, dacă, pentru suprafeţele respective, la 2 data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau decrete de stat, obiective de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice, obiectivele fiind în curs de execuţie sau demarate anterior acestei date, în temeiul legislaţiei în vigoare.

„Noile limite ale ariilor naturale protejate vor fi trasate astfel încât perimetrul schemei de amenajare hidroenergetică, inclusiv al drumurilor de acces aferente amenajărilor hidroenergetice, staţiilor şi reţelelor de transport şi distribuţie aferente acestora să fie în afara ariei naturale protejate. Suplimentar, între noile limite ale ariei naturale protejate şi limitele amenajării hidroenergetice va fi păstrată o zonă minimă, tampon, de lăţime 100 metri, pe toată lungimea de grăniţuire”, arată legea.

Prevederile legii nu se aplică proiectelor sau părţilor proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea şi securitatea naţională ori reacţia la situaţii de urgenţă, precum şi proiectelor care contribuie la realizarea acestor obiective, din punct de vedere al securităţii naţionale, desemnate astfel prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi nici capacităţilor de producere sau transport a energiei electrice existente aflate în arii protejate, asupra cărora se efectuează lucrări de mentenanţă, retehnologizare sau modernizare a acestora.

În data de 11 noiembrie 2025, cu privire la această lege, Preşedintele României a formulat obiecţie de neconstituţionalitate iar, prin Decizia nr. 735/2026, Curtea Constituţională a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că legea este constituţională în raport cu criticile formulate.

În urma analizării motivelor cererii de reexaminare, comisiile din Camera Deputaţilor au decis, cu majoritate de voturi, să respingă cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a comentat pe Facebook, cu satisfacție, că preşedintele României a promulgat legea pentru care se luptă de 4 ani cu useriştii şi ONG-urile. 

„Astăzi, Preşedintele României a promulgat legea pentru care mă lupt de 4 ani cu useriştii şi ONG-urile din dotare! Putem continua construcţia hidrocentralelor începute înainte ca ele să fie incluse – din neglijenţă sau intenţionat – în regimul ariilor protejate, unde continuarea lucrărilor era practic blocată prin acţiunea concertată a „apărătorilor mediului”, cu vădite interese împotriva independenţei energetice a României!”, a scris Zamfir pe Facebook. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
digi24.ro
image
Un angajat român a șters aplicația de WhatsApp înaintea unui control. Compania a fost amendată apoi cu 5 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
„Niște suine! Ne vând țara. Locul lor, în cocină!” PONTA a răbufnit, după scandalul Mykonos
gandul.ro
image
Incident grav la Chișinău! Avionul lui Zelenski, la un pas să fie LOVIT de o dronă
mediafax.ro
image
Mercato istoric pentru FCSB! Gigi Becali a transferat jucători de 10 milioane de euro, dar a şi pierdut patru piese grele
fanatik.ro
image
Stelian Tănase analizează numirea Sorinei Matei, propunerea AUR, la șefia TVR: „Va fi un mare scandal în perspectivă. Veți vedea”
libertatea.ro
image
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a fost și Putin: „Nu am știut că va fi prezent”
digi24.ro
image
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
gsp.ro
image
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
digisport.ro
image
„Asia Express 2026” ia sfârșit pentru una dintre cele mai controversate echipe. Ei au părăsit competiția
click.ro
image
Omul în haine gri a jurat pe tricolor: Artistul Asaf Avidan a devenit, oficial, cetățean român. „E un nou capitol”
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Chirie sau rată? Când merită să cumperi apartament și când e mai bine să stai în chirie
observatornews.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card - vineri sau luni? Când se dau indemnizațiile de handicap și alte ajutoare?
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Poate un moștenitor să vândă casa dacă ceilalți frați nu sunt de acord? Ce se întâmplă când proprietatea aparține mai multor persoane
playtech.ro
image
De ce a căzut, de fapt, transferul lui Cordea la Universitatea Craiova. Suma la care s-au oprit negocierile!
fanatik.ro
image
Îmbogățiți de o eroare tehnică. Mai mulți pariori din România s-au trezit cu zeci de mii de lei în conturi. Trebuie să îi dea înapoi? VIDEO
ziare.com
image
Marius Lăcătuș a spus ÎN DIRECT cu câți bani îi e dator Gigi Becali: ”10 lei?” / ”Mă iei la mișto?”
digisport.ro
image
Secretul celor mai pufoase rulouri cu scorțișoară și cremă fină de vanilie. Desertul care cucerește orice pofticios
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
S-a AFLAT ce echipă CÂȘTIGĂ Asia Express 2026! Surpriză uriașă! Este vestea momentului! Toți fanii emisiunii așteptau cu sufletul la gură acest anunț!
romaniatv.net
image
Creștere de minim 7% la pensie. Când vor primi pensionarii bani în plus
mediaflux.ro
image
Cine sunt cele două femei din spatele succesului Mercedes în Formula 1
gsp.ro
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă
actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
A început demolarea casei lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea din Italia. „Vă las câteva imagini”
click.ro
image
România, rezultate slabe la PISA. Șerban Copoț critică autoritățile: „Vă permiteți să dați vina pe părinți?”
click.ro
image
„Probabil așa trebuia să se întâmple”. Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Prigoană au ajuns la târgul de vechituri
click.ro
Tanya Roberts, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd 1980 profimedia 0018832672 jpg
„Vii în pat cu mine și soțul meu?” Actrița din „Îngerii lui Charlie” dezvăluie invitația obraznică primită de la celebra ei colegă
okmagazine.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Am ajuns cu fetița la Urgențe”. Vacanță de 9.000 de euro într-un resort de 5 stele din Turcia a devenit un calvar pentru o familie de români
image
A început demolarea casei lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea din Italia. „Vă las câteva imagini”

OK! Magazine

image
Priviți și plângeți, Meghan și Harry! În prima apariție de la anunțul revenirii lor, Kate i-a sfidat total. Ce se citește în zâmbetul ei