Pompierii care l-au scos de sub dărâmături pe românul mort la Roma: „Voia veşti de la familie, plângea de durere”

În ultimele sale clipe, Octav Stroici, românul de 66 de ani care şi-a pierdut viaţa după ce a fost prins sub turnul din Roma prăbuşit săptămâna aceasta, a vrut să afle cât mai multe despre familia sa.

Ancheta în cazul tragediei arată că firma care a câştigat licitaţia de reabilitare a fost avertizată de mai multe ori că podelele nu pot susţine o greutate prea mare, potrivit Observator.

„Plângea de durere, era foarte mult moloz”

Presa italiană a difuzat imagini din interiorul Torre dei Conti, iar unul dintre pompieri a făcut mărturisiri cutremurătoare despre misiunea de salvare de 11 ore.

„Plângea de durere, era foarte mult moloz, era complet scufundat în el. Voia mereu veşti de la familia sa, în special de la fiica sa, care plecase. Colegii au încercat să-i fie mereu aproape, pentru a se relaxa. E nevoie de căldură umană în astfel de situaţii", a explicat unul dintre pompierii implicaţi în operaţiunea de salvare.

Octav Stroici a fost scos în viață de sub dărâmături, dar, din păcate, a murit câteva minute mai târziu.

La turnul prăbușit parțial, devenit acum loc de comemorare pentru Octav Stroici, oamenii aduc Flori, lumânări şi căşti de protecţie.

Românul va fi înmormântat în Suceava, săptămâna viitoare.

„Sunt încă şocat"

O anchetă va stabili dacă lucrările de renovare erau adecvate. Colegii lui Octav vor fi audiați de anchetatori.

„Chiar nu ştiu cum s-a întâmplat. Nu-mi amintesc nimic. Sunt încă şocat", a mărturisit unul dintre supravieţuitori.

Potrivit presei italiene, lucrările ar fi fost fost urgentate pentru că ar fi existat riscul pierderii unei finanțări europene. Mai mult, autorităţile ar fi avertizat, în repetate rânduri, că că podelele din interiorul turnului nu pot susţine o greutate mai mare de 400 de kilograme.



