Premierul Ilie Bolojan a transmis condoleanțe familiei românului mort la Roma. „Am sperat cu toții, până în ultima clipă”

Premierul Ilie Bolojan a transmis condoleanțe familiei muncitorului român care a murit după ce a rămas prins sub dărâmăturile turnului medieval Torre dei Conti, prăbușit la Roma.

„Am sperat cu toții, până în ultima clipă, că va fi salvat compatriotul nostru prins în clădirea prăbușită ieri la Roma. Echipele de salvare, în condiții extrem de periculoase, au reușit să îl scoată de sub dărâmături după 12 ore de eforturi, dar pentru el a fost prea târziu. Condoleanțe familiei și celor care l-au cunoscut, mulțumiri echipelor italiene de salvare pentru curajul cu care au intervenit”, a transmis premierul.

Mesajul vine după ce muncitorul român care a rămas blocat după prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval din centrul Romei a murit.

Octav Stroici a fost scos de sub dărâmături la ora locală 23:00 (22:00 GMT), la aproape douăsprezece ore după ce o secţiune a Torre dei Conti, situată la marginea celebrului Forum Roman şi în apropierea Colosseumului, s-a prăbuşit şi l-a prins sub moloz.

Tragedia s-a produs luni dimineață, când o parte a Torre dei Conti, un turn medieval construit în secolul al XIII-lea de Papa Inocențiu al III-lea, s-a prăbușit în timpul lucrărilor de restaurare. Monumentul, aflat între Piazza Venezia și Colosseum, era în curs de reabilitare și urma să fie transformat într-un muzeu și spațiu de conferințe.

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, era originar din Suceava şi locuia la periferia Romei. El efectua lucrări de conservare la turnul medieval, parte a complexului Forumului Roman. Clădirea era goală şi abandonată de mulţi ani.

Parchetul din Roma a deschis o anchetă în legătură cu incidentul. Eforturile de salvare au fost întrerupte temporar după ce o a doua secţiune a turnului, înalt de 29 de metri, a început să se prăbuşească din nou, „cărămizile căzând ca o ploaie şi creând un nor uriaş de praf”, relatează presa italiană.