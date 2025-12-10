„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O postare virală denunță dublul standard din MAI

Ministerul Afacerilor Interne este acuzat, printr-o postare online, de dublu standard în interiorul instituției, în urma deciziei ANI de a-l declara incompatibil pe comisarul Alexandru Ionașc, desemnat „Polițistul anului 2017” la IPJ Cluj. Motivul este că, în timpul liber, acesta cânta într-o formație de rock. Comparația a fost făcută cu Lupu Rednic, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară, polițist la origine.

Potrivit unei postări publicate pe Facebook de „Polițiștii au umor”, cazul contrastează cu situația altui fost polițist, Lupu Rednic, prezentat ca un „cântăcios” ajuns în funcții înalte fără performanțe profesionale și care ar fi cântat la evenimente ani la rând fără să fie deranjat de cineva.

„O să vă întrebați ce legătură ar fi între comisarul Alexandru Ionasc, proaspăt demisionar din Poliția Română și Lupu Rednic, un polițist "wanna be", care a văzut hoți doar la televizor. Să mă explic, Alexandru a fost un polițist extrem de conștiincios, ofițer de poliție judiciară în cadrul IPJ Cluj și cântăreț de muzică rock în timpul său liber, desemnat "POLIȚISTUL ANULUI 2017". Lupu Rednic este un fost și actual cântăcios, făcut polițist pe repede înainte, fără nicio calitate, cocoțat șef la Centrul Cultural al MAI, iar de câțiva ani pensionar”, se arată în postare.

Cine este Alexandru Ionașc

Alexandru Ionașc a fost ofițer de poliție judiciară la IPJ Cluj, apreciat de colegi și superiori, premiat în 2017 pentru activitatea sa. Conform paginii „Polițiștii au umor”, acesta nu ar fi desfășurat nicio activitate menită să afecteze imaginea instituției, ci doar cânta într-o formație de rock, în timpul liber.

Totuși, fiind ofițer de poliție judiciară, legea îi interzice orice activitate suplimentară remunerată, motiv pentru care ANI l-a declarat incompatibil. În urma scandalului, Ionașc ar fi demisionat din Poliția Română.

Comparația care a aprins spiritele

Postarea îl descrie pe Lupu Rednic ca fost subofițer ajuns rapid comisar-șef și ulterior șef al Centrului Cultural al MAI. Acesta ar fi cântat la nunți și botezuri „fără să deranjeze pe nimeni”, în ciuda funcției publice.

„Unul, Alex, avea calitate de polițist judiciar și nu avea voie sa desfășoare niciun fel de altă activitate, iar celălalt, un parvenit, făcut din subofițer ditamai comisarul șef (echivalentul gradului de colonel) a cântat și cântă bine-mersi unde "vrea mușchii lui". Evident că avem de a face cu un dublu standard”, scrie autorul postării, acuzând că unii polițiști sunt sancționați la sânge, în timp ce alții sunt promovați și protejați.

Postarea afirmă că, în declarația de avere din 2017, Rednic ar fi trecut venituri de 1.100 lei, sumă considerată nerealist de mică pentru activitatea de interpret: „Ați încercat și voi să găsiți o formație care să vă cânte toată luna cu 1.100 lei?! Normal că nu veți găsi, cel puțin nu sub 2.000 de euro/noapte. Acest Lupu Rednic, nu doar că mânca banii degeaba statului, dar era și promovat pe tot felul de funcții, la TV, în mass-media, de ziceai că a prins cel puțin 1.000 de criminali în serie. Aceasta este viața, promovâm toate nulitătile și facem tot ce putem să scăpăm de polițiștii buni, pentru că, în timpul lor liber, puțin cât era, cântă într-o formație. Unuia i se lipeau banii pe frunte, altul cânta pe ici colo, bă chiar pleca din timpul concertelor atunci când era chemat la muncă”.

„Dublul standard a devenit sport național”

Postarea susține că situația lui Alexandru Ionașc este exemplul perfect al modului în care polițiști valoroși ajung să plece din sistem, în timp ce „nulitățile sunt promovate”.

În postare apare și o fotografie cu Lupu Rednic în timpul pandemiei, fără mască:

„Dublul standard a devenit sport național. In una dintre fotografii, Lupu Rednic apare țanțoș, în pandemie, fără mască, explicând el, în costumul lui de filfizon cum stă treaba cu covid19. Atât de imbuibati am ajuns”. Postarea se încheie cu „Noapte bună, România!”.

Postarea a fost intens distribuită și comentată. Inclusiv fostul judecător Cristi Danileț a comentat situația: „Asta e revoltător! ANI zice ca e incompatibil sa fii polițist și cântăreț rock, dar nu are o problemă dacă cânți muzica populară! In urmă cu ani aveam o colegă judecător care cântă intr-o formație de jazz. Nu a fost nicio problemă! Și vă asigur că polițiștii nu au mai multe interdicții decât magistrații. Colegul polițist in cauză, premiat in 2017, care ținea concerte caritabile cu care se lăuda IPJ Cluj în 2018, și-a dat demisia”, a precizat acesta pe Facebook.