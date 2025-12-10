search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

„Polițistul anului 2017” din Cluj, declarat incompatibil deoarece cânta în timpul liber. O postare virală denunță dublul standard din MAI

0
0
Publicat:

Ministerul Afacerilor Interne este acuzat, printr-o postare online, de dublu standard în interiorul instituției, în urma deciziei ANI de a-l declara incompatibil pe comisarul Alexandru Ionașc, desemnat „Polițistul anului 2017” la IPJ Cluj. Motivul este că, în timpul liber, acesta cânta într-o formație de rock. Comparația a fost făcută cu Lupu Rednic, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară, polițist la origine.

Acesta cânta într-o formație de rock. FOTO: FB/Polițiștii au umor
Acesta cânta într-o formație de rock. FOTO: FB/Polițiștii au umor

Potrivit unei postări publicate pe Facebook de „Polițiștii au umor”, cazul contrastează cu situația altui fost polițist, Lupu Rednic, prezentat ca un „cântăcios” ajuns în funcții înalte fără performanțe profesionale și care ar fi cântat la evenimente ani la rând fără să fie deranjat de cineva.

„O să vă întrebați ce legătură ar fi între comisarul Alexandru Ionasc, proaspăt demisionar din Poliția Română și Lupu Rednic, un polițist "wanna be", care a văzut hoți doar la televizor. Să mă explic, Alexandru a fost un polițist extrem de conștiincios, ofițer de poliție judiciară în cadrul IPJ Cluj și cântăreț de muzică rock în timpul său liber, desemnat "POLIȚISTUL ANULUI 2017". Lupu Rednic este un fost și actual cântăcios, făcut polițist pe repede înainte, fără nicio calitate, cocoțat șef la Centrul Cultural al MAI, iar de câțiva ani pensionar”, se arată în postare.

Cine este Alexandru Ionașc

Alexandru Ionașc a fost ofițer de poliție judiciară la IPJ Cluj, apreciat de colegi și superiori, premiat în 2017 pentru activitatea sa. Conform paginii „Polițiștii au umor”, acesta nu ar fi desfășurat nicio activitate menită să afecteze imaginea instituției, ci doar cânta într-o formație de rock, în timpul liber.

Totuși, fiind ofițer de poliție judiciară, legea îi interzice orice activitate suplimentară remunerată, motiv pentru care ANI l-a declarat incompatibil. În urma scandalului, Ionașc ar fi demisionat din Poliția Română.

Comparația care a aprins spiritele

Postarea îl descrie pe Lupu Rednic ca fost subofițer ajuns rapid comisar-șef și ulterior șef al Centrului Cultural al MAI. Acesta ar fi cântat la nunți și botezuri „fără să deranjeze pe nimeni”, în ciuda funcției publice.

Citește și: Polițist din Neamț, prins de DNA în flagrant în timp ce lua 15.000 de euro mită pentru a „aranja” un dosar penal

„Unul, Alex, avea calitate de polițist judiciar și nu avea voie sa desfășoare niciun fel de altă activitate, iar celălalt, un parvenit, făcut din subofițer ditamai comisarul șef (echivalentul gradului de colonel) a cântat și cântă bine-mersi unde "vrea mușchii lui". Evident că avem de a face cu un dublu standard”, scrie autorul postării, acuzând că unii polițiști sunt sancționați la sânge, în timp ce alții sunt promovați și protejați.

Postarea afirmă că, în declarația de avere din 2017, Rednic ar fi trecut venituri de 1.100 lei, sumă considerată nerealist de mică pentru activitatea de interpret: „Ați încercat și voi să găsiți o formație care să vă cânte toată luna cu 1.100 lei?! Normal că nu veți găsi, cel puțin nu sub 2.000 de euro/noapte. Acest Lupu Rednic, nu doar că mânca banii degeaba statului, dar era și promovat pe tot felul de funcții, la TV, în mass-media, de ziceai că a prins cel puțin 1.000 de criminali în serie. Aceasta este viața, promovâm toate nulitătile și facem tot ce putem să scăpăm de polițiștii buni, pentru că, în timpul lor liber, puțin cât era, cântă într-o formație. Unuia i se lipeau banii pe frunte, altul cânta pe ici colo, bă chiar pleca din timpul concertelor atunci când era chemat la muncă”.

„Dublul standard a devenit sport național”

Postarea susține că situația lui Alexandru Ionașc este exemplul perfect al modului în care polițiști valoroși ajung să plece din sistem, în timp ce „nulitățile sunt promovate”.

În postare apare și o fotografie cu Lupu Rednic în timpul pandemiei, fără mască:

„Dublul standard a devenit sport național. In una dintre fotografii, Lupu Rednic apare țanțoș, în pandemie, fără mască, explicând el, în costumul lui de filfizon cum stă treaba cu covid19. Atât de imbuibati am ajuns”. Postarea se încheie cu „Noapte bună, România!”.

Postarea a fost intens distribuită și comentată. Inclusiv fostul judecător Cristi Danileț a comentat situația: „Asta e revoltător! ANI zice ca e incompatibil sa fii polițist și cântăreț rock, dar nu are o problemă dacă cânți muzica populară! In urmă cu ani aveam o colegă judecător care cântă intr-o formație de jazz. Nu a fost nicio problemă! Și vă asigur că polițiștii nu au mai multe interdicții decât magistrații. Colegul polițist in cauză, premiat in 2017, care ținea concerte caritabile cu care se lăuda IPJ Cluj în 2018, și-a dat demisia”, a precizat acesta pe Facebook.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
digi24.ro
image
Drone detectate în apropierea avionului lui Zelenski la Dublin. Rusia susține că nu se află în spatele incidentului
stirileprotv.ro
image
Cele trei zodii care primesc semne divine și noroc uriaș în aceste zile. Cine marii aleși ai destinului
gandul.ro
image
Un donator de spermă cu o mutație genetică gravă, devine tată pentru aproape 200 de copii în Europa
mediafax.ro
image
Tenismena și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți și a rămas uimită! Câți bani a putut să câștige în doar două zile: ”M-a șocat complet”
fanatik.ro
image
Autoritățile române s-au chinuit aproape 20 de ani să expulzeze un irakian suspectat de legături cu gruparea teroristă Al-Qaida
libertatea.ro
image
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de întuneric, n-au bani de energie electrică”
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
David Popovici, supărat că nu și-a primit nici acum banii pentru medaliile câștigate! De când sunt restanțele
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
antena3.ro
image
Un tânăr dezvăluie cât câștigă ca mecanic de locomotivă la CFR Călători: Ați luat peste picior această meserie
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
cancan.ro
image
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
prosport.ro
image
Cât pierzi la pensie dacă nu ai stagiu complet. Simulări pentru 5, 7 și 10 ani lipsă
playtech.ro
image
Marea pasiune ascunsă a lui Ciprian Ciucu! Ce face noul primar al Bucureștiului în fiecare dimineață la cafea: „M-am îndrăgostit de asta”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
Mesajul impresionant transmis de Emmanuel Macron pentru români! Președintele Franței a vorbit în limba română!
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cei doi români morți în Tenerife erau căsătoriți. Amândoi lucrau la un ONG. El avea 38 de ani, iar ea 42 de ani. Doi copii au rămas orfani!
romaniatv.net
image
Noi scumpiri de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile la carburanți, țigări și alcool
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
O fată de 15 ani, violată de alți doi adolescenți. Înregistrarea video cu momentul răpirii fost făcută publică
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
FotoJet (46) jpg
Motivul halucinant pentru care Emmanuel Macron a apărut cu pantofi cu două numere mai mari. Imaginile sunt reale și au încins Internetul
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Liam Neeson a prezentat-o pe Pamela Anderson ca „viitoarea doamnă Neeson”! Au o idilă tumultoasă

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani