„Comandamentul de iarnă” al ANPC a verificat peste 300 de pensiuni și restaurante. Nota de plată lăsată patronilor

Comisarii ANPC au pornit „Comandamentul de iarnă”, verificând peste 300 de pensiuni și restaurante. Ei au dat amenzi în valoare de 700.000 de lei.

Comisarii ANPC au verificat în ultima perioadă peste 300 de pensiuni și restaurante, iar situația nu este deloc una roz.

Ei au găsit produse cu data limită de consum depășită de mult, carne depozitată direct pe podea și ustensile de bucătărie pline de rugină sau depuneri grosiere de gheață.

Nici la capitolul cazare lucrurile nu stau mai bine în anumite unități. Inspectorii au descoperit camere unde lipseau husele de protecție pentru perne sau unde igiena lăsa de dorit, deși sunt practicate tarife foarte mari.

Până în acest moment, s-au dat 117 amenzi contravenționale, a căror valoare totală se apropie de 700.000 de lei. Mai mult, marfă neconformă în valoare de peste 25.000 de lei a fost retrasă definitiv de la vânzare, ceea ce înseamnă că mii de porții de mâncare periculoasă nu vor mai ajunge în farfuriile turiștilor.

Nu mai puțin de 8 operatori economici, respectiv patroni de restaurante și pensiuni s-au ales cu activitatea oprită temporar până când vor face lună în bucătării și vor remedia toate deficiențele.

Comparativ cu anii trecuți, controalele sunt acum mult mai riguroase și vizează tot lanțul de servicii. ANPC avertizează că aceste verificări vor continua pe toată durata vacanței de iarnă.