search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Un oraș din Suedia este mutat, clădire cu clădire, pe fondul goanei europene după minerale

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În extremul nord al Suediei, la aproximativ 145 de kilometri deasupra Cercului Polar de Nord, orașul Kiruna se află în plin proces de relocare. Mii de locuitori sunt nevoiți să-și părăsească locuințele, iar clădiri întregi sunt mutate sau demolate, într-un proiect considerat unul dintre cele mai radicale experimente de transformare urbană din lume.

Relocarea orașului Kiruna ridică însă numeroase dificultăți/FOTO:X
Relocarea orașului Kiruna ridică însă numeroase dificultăți/FOTO:X

Motivul este extinderea celei mai mari mine subterane de minereu de fier din lume. Pe măsură ce galeriile se adâncesc și se lărgesc, solul de la suprafață începe să se lase, făcând imposibilă menținerea vechiului centru al orașului.

Un nou Kiruna prinde contur la aproximativ trei kilometri est de locația actuală, într-un proces care a început oficial în 2004 și care este programat să se încheie în jurul anului 2035.

„Este un loc care pare exotic pentru mulți, și într-un fel chiar este, dar, în același timp, este un oraș mic, ca multe altele — dependent aproape complet de o singură companie”, spune Jennie Sjöholm, lector la Universitatea din Göteborg, care studiază de peste două decenii transformarea orașului.

Un oraș construit pe minereu

Kiruna a fost fondat în urmă cu 125 de ani pentru a deservi exploatarea minieră a companiei de stat LKAB. Astăzi, orașul găzduiește atât cel mai mare zăcământ subteran de minereu de fier din lume, cât și un important centru spațial european.

Deși relativ mică la scară globală, LKAB are o importanță strategică majoră pentru Uniunea Europeană, furnizând aproximativ 80% din minereul de fier extras în UE. Recent, compania a anunțat descoperirea unuia dintre cele mai mari zăcăminte cunoscute de pământuri rare din Europa — materiale esențiale pentru tranziția verde și pentru industrii precum cea a bateriilor sau a energiei regenerabile.

Această descoperire a consolidat rolul Kirunei în noua strategie europeană de securizare a materiilor prime critice.

Provocările mutării unui oraș

Relocarea orașului ridică însă numeroase dificultăți. Autoritățile locale și compania minieră cer sprijin financiar suplimentar din partea statului suedez, dar și acces la mai mult teren pentru a permite construirea noului oraș.

Citește și: Suedezii fac provizii de alimente și învață cum să reziste în caz de război

O mare parte din pământul situat deasupra Cercului Polar aparține statului, iar utilizarea lui implică tensiuni cu alte interese — de la apărare națională și protecția mediului, până la drepturile comunității indigene Sami, pentru care păstoritul renilor reprezintă o tradiție fundamentală.

Un moment simbolic al relocării a avut loc în vara anului 2025, când biserica emblematică din Kiruna, o construcție din lemn veche de peste un secol, a fost mutată în întregime pe platforme speciale, într-o operațiune urmărită la nivel internațional.

În același timp, LKAB a anunțat că extinderea minei va impune relocarea suplimentară a aproximativ 6.000 de persoane și a 2.700 de locuințe. Costurile totale ale despăgubirilor sunt estimate la peste 22 de miliarde de coroane suedeze în următorul deceniu.

Compania afirmă că proprietarilor li se oferă valoarea de piață a locuinței, plus un bonus de 25%, sau posibilitatea de a primi o casă nouă. Potrivit LKAB, majoritatea au ales a doua variantă.

Între stat, comunitate și Europa

Mats Taaveniku, președintele consiliului municipal din Kiruna, descrie mutarea orașului drept „un proiect uriaș”, cu potențial de a aduce beneficii pe termen lung nu doar comunității locale, ci și Europei.

El spune însă că succesul depinde de sprijinul politic și financiar al guvernului suedez și al Uniunii Europene. „Există o luptă majoră între municipalitate și LKAB, dar și între municipalitate și propriul nostru guvern”, afirmă Taaveniku.

Uniunea Europeană a inclus recent zăcământul de pământuri rare al LKAB pe lista proiectelor strategice, în cadrul Legii privind materiile prime critice, care urmărește ca până în 2030 cel puțin 40% din necesarul anual al UE să fie acoperit din producția internă.

Pentru locuitori, mutarea este trăită cu sentimente amestecate. „Unii sunt triști. Vor pierde case în care au crescut două sau trei generații”, spune Taaveniku. „Dar toată lumea știe că trăim datorită mineralelor. Kiruna este construit pe minereu.”

Un oraș mai rece?

Există și îngrijorări legate de viitorul climatic al noului oraș. Un studiu al Universității din Göteborg arată că noul centru al Kirunei este amplasat într-o zonă unde aerul rece se acumulează, cu străzi înguste și clădiri înalte, ceea ce ar putea face ca temperaturile de iarnă să fie cu până la 10 grade Celsius mai scăzute decât în vechiul oraș.

„Kiruna este un oraș al iernii”, spune Sjöholm. „Iernile sunt lungi, iar diferența dintre -15 și -25 de grade este enormă pentru confortul uman. Când frigul se accentuează, nu doar oamenii sunt afectați, ci și clădirile.”

Pentru un oraș care se mută pentru a-și asigura viitorul economic, provocarea va fi să construiască nu doar un nou centru urban, ci și unul în care viața să rămână locuibilă, chiar și în cele mai aspre ierni arctice.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
digi24.ro
image
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
„Se destramă banda care ține ostatică România!” Patrick André de Hillerin aruncă „NUCLEARA”
gandul.ro
image
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
mediafax.ro
image
Marii sportivi care s-au stins din viață în anul 2025. România a rămas fără Emeric Ienei, Mihai Leu sau Flavius Domide
fanatik.ro
image
Cazul studentului olandez care și-a găsit în România bicicleta dispărută în Amsterdam. Un expert de top în opere de artă furate s-a implicat: „N-am putut rezista”
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
antena3.ro
image
Jobul care îţi poate aduce câteva sute de lei când alţii se distrează. Serviciul, la mare căutare de Revelion
observatornews.ro
image
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
cancan.ro
image
„Urmașa” Simonei Halep se retrage din tenis la doar 17 ani, după ce a fost exclusă din lotul național
prosport.ro
image
Ce pensie ia un asistent medical: sporurile care se iau în calcul
playtech.ro
image
Care este secretul lui David Popovici. Face lucrul acesta de fiecare dată înainte de startul cursei
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru! A anunțat că negociază transferul la FCSB de Sărbători, dar s-a făcut nevăzut
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Aparatul pe care trebuie să-l scoți din priză după fiecare folosire. Poate declanșa un incendiu și îți crește consumul de curent
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Toţi românii fac asta de Anul Nou!
romaniatv.net
image
Probleme majore! Sunt anulări de ultimă oră ale revelioanelor ținute în stradă. Ce se întâmplă?
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Cum fac bulgăroaicele salata cu ciuperci și maioneză de Revelion. Ingredientul secret care îi dă un gust aparte
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Kate și William, colecție de fotografii nemaivăzute. Surpriza uriașă de la sfârșit de an
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
carte jpg
Un „western” dobrogean la porțile Orientului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”

OK! Magazine

image
Ce să mănânci în noaptea de Anul Nou, ca să ai noroc total, nu ”cu porția”. Tradițiile care nu dau greș

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă