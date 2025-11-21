search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Cristi Danileț, despre ÎCCJ: „Când justiția este nefuncțională, instanța numită «supremă» are datoria de a acționa. Ipocrizia nu are ce căuta”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

ÎCCJ nu poate cere sau impune politica salarială pentru vreo categorie socială, spune fostul judecător Cristi Danileț, precizând că aceasta „trebuie să fie în afara jocurilor de culise”. Fostul magistrat subliniază că atunci când justiția este nefuncțională, „instanța numită «supremă» are datoria de a acționa”.

ICCJ nu are voie să uzurpeze atribuțiile CSM, spune fostul judecător. FOTO Facebook Cristi Danileț
ICCJ nu are voie să uzurpeze atribuțiile CSM, spune fostul judecător. FOTO Facebook Cristi Danileț

De la instanța supremă avem, toți, mari așteptări: să rezolve bine și repede cauze importante, să sancționeze exemplar infractorii cu rang înalt în țară, să regleze practica judiciară, să fie un exemplu de profesionalism. Are obligația să dialogheze constituțional cu CJUE. Instanța supremă nu se poate război cu politicienii, presa si societatea civilă. Nu reprezintă justiția și nu este un sindicat. Nu poate organiza întâlniri cu ONG-urile decât dacă e vorba de propria organizare deficitară. Nu poate cere sau impune politica salarială pentru vreo categorie socială. Nu are voie să schimbe încadrări juridice ale instanțelor de fond in cauze soluționate definitiv”, scrie Cristi Danileț, vineri, într-o postare pe Facebook.

„Trebuie să fie in afara jocurilor de culise, întâlnirilor obscure”

Fostul judecător mai spune că Înalta Curte de Casație și justiție trebuie să fie in afara intereselor netransparente:

„Instanța supremă trebuie să fie in afara jocurilor de culise, întâlnirilor obscure și intereselor netransparente. ICCJ nu are voie să uzurpeze atribuțiile CSM. Sunt multe aspecte care trebuie discutate cu privire la rolul și misiunea unei instanțe supreme. Iar «suprem» nu înseamnă deasupra societății. În niciun caz. Când justiția este nefuncțională, instanța numită «supremă» are datoria de a acționa. Și nu, nu e corect de dat vina pe «litera legii». Ipocrizia nu are ce căuta in discursurile justiției însăși”.

„Justiția trebuie să fie despre dreptate”

Cristi Danileț a adăugat în aceeași postare:

„Justiția trebuie să fie despre dreptate, adică cu mult deasupra legii, dacă tot e să discutăm in termeni de «suprem»”.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
digi24.ro
image
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
digi24.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
După o investiție de peste un miliard de euro și 905 zile de muncă, ”bijuteria” își deschide porțile sâmbătă!
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Armand Goşu, despre planul de pace în Ucraina: L-ar fi putut scrie şi Putin. Europenii trebuie să intervină
observatornews.ro
image
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
cancan.ro
image
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de kilograme
prosport.ro
image
Cum îndepărtezi rapid gheața de pe parbrizul mașinii: nu mai folosi sare sau apă caldă
playtech.ro
image
O candidată la Primăria Capitalei, susținătoare a lui Călin Georgescu, promovează teorii halucinante. Numele ei a apărut într-o variantă de guvern cu Șoșoacă prim-ministru
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
Negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi s-au încheiat rapid!
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Urmează o iarnă Istorică! ANM a dat alerta!
mediaflux.ro
image
Tudorel Stoica: „Știți ce a făcut premierul Ungariei la înmormântarea lui nea Imi?” Gestul lui Viktor Orbán, dezvăluit de fostul mare mijlocaș al Stelei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni
click.ro
image
Octavian Ursulescu, amintiri cu Julio Iglesias, care îi face surprize de Crăciun: „Fetele întorceau capul după noi pe stradă”. Impresiile solistului spaniol despre România: „Țară superbă, femei frumoase”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
la Pascaline foto Christie s jpg
Vânzarea la licitație a unui „calculator” inventat de Blase Pascal în 1642, blocată în Franța
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cei mai sângeroși regi din istoria lumii. Cruzimea lor este analizată și astăzi
image
Cel mai norocos cuplu din istorie! Cum au reușit doi soți să câștige de două ori la loto în decurs de 6 luni

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!