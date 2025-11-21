Cristi Danileț, despre ÎCCJ: „Când justiția este nefuncțională, instanța numită «supremă» are datoria de a acționa. Ipocrizia nu are ce căuta”

ÎCCJ nu poate cere sau impune politica salarială pentru vreo categorie socială, spune fostul judecător Cristi Danileț, precizând că aceasta „trebuie să fie în afara jocurilor de culise”. Fostul magistrat subliniază că atunci când justiția este nefuncțională, „instanța numită «supremă» are datoria de a acționa”.

„De la instanța supremă avem, toți, mari așteptări: să rezolve bine și repede cauze importante, să sancționeze exemplar infractorii cu rang înalt în țară, să regleze practica judiciară, să fie un exemplu de profesionalism. Are obligația să dialogheze constituțional cu CJUE. Instanța supremă nu se poate război cu politicienii, presa si societatea civilă. Nu reprezintă justiția și nu este un sindicat. Nu poate organiza întâlniri cu ONG-urile decât dacă e vorba de propria organizare deficitară. Nu poate cere sau impune politica salarială pentru vreo categorie socială. Nu are voie să schimbe încadrări juridice ale instanțelor de fond in cauze soluționate definitiv”, scrie Cristi Danileț, vineri, într-o postare pe Facebook.

„Trebuie să fie in afara jocurilor de culise, întâlnirilor obscure”

Fostul judecător mai spune că Înalta Curte de Casație și justiție trebuie să fie in afara intereselor netransparente:

„Instanța supremă trebuie să fie in afara jocurilor de culise, întâlnirilor obscure și intereselor netransparente. ICCJ nu are voie să uzurpeze atribuțiile CSM. Sunt multe aspecte care trebuie discutate cu privire la rolul și misiunea unei instanțe supreme. Iar «suprem» nu înseamnă deasupra societății. În niciun caz. Când justiția este nefuncțională, instanța numită «supremă» are datoria de a acționa. Și nu, nu e corect de dat vina pe «litera legii». Ipocrizia nu are ce căuta in discursurile justiției însăși”.

„Justiția trebuie să fie despre dreptate”

Cristi Danileț a adăugat în aceeași postare:

„Justiția trebuie să fie despre dreptate, adică cu mult deasupra legii, dacă tot e să discutăm in termeni de «suprem»”.