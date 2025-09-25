Polițist din Neamț, prins de DNA în flagrant în timp ce lua 15.000 de euro mită pentru a „aranja” un dosar penal

Un polițist a fost prins în flagrant de DNA, pe terasa unui local din Târgu Neamţ, în timp ce primea aproape 15.000 de euro mită pentru a „aranja” un dosar penal.

Un agent de poliție din județul Neamț a fost reținut miercuri, 24 septembrie, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, după ce a fost prins în flagrant pe terasa unui restaurant din Târgu Neamț, în timp ce primea o mită de aproape 15.000 de euro.

Banii erau oferiți de un bărbat implicat într-un dosar penal, care anterior apelase la același polițist pentru a-și scăpa fosta iubită de acuzație de conducere fără permis.

Cei doi bărbați s-au cunoscut în luna martie, după ce un echipaj de poliție de la Secția Crăcăoani a oprit, în localitatea Bălțătești, o femeie aflată la volanul unei mașini fără a deține permis de conducere.

Ulterior, unul dintre agenți, Sergiu Vasile Vieru, l-a contactat pe concubinul acesteia și i-a cerut suma de 15.000 de euro, cu promisiunea că va interveni pe lângă procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț pentru a împiedica deschiderea unui dosar penal împotriva femeii.

Bărbatul a acceptat și i-a dat polițistului două tranșe de bani: 25.000 de lei (aproximativ 5.000 de euro) și, ulterior, 40.000 de lei (circa 8.000 de euro), însă, după aceste plăți, a refuzat să-i mai dea și restul de 2.000 de euro solicitat.

„La data de 07 martie 2025, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, agentul de poliție Vieru Sergiu Vasile, a depistat o persoană conducând un autovehicul pe drumurile publice de pe raza loc. Bălțătești, jud. Neamț, fără a deține permis de conducere. Prin urmare, în evidențele Secției de Poliție Crăcăoani din cadrul I.P.J. Neamț a fost înregistrată o cauză penală având ca obiect această infracțiune.

Ulterior acestui moment, suspectul Vieru Sergiu Vasile, i-ar fi pretins numitului C.C. (concubinul persoanei cercetate pentru conducere fără permis) suma totală de aproximativ 15.000 de euro, pentru a-și exercita pretinsa influență asupra organului de cercetare penală ce instrumenta cauza respectivă, dar și asupra procurorului de caz și a superiorului acestuia, ambii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, cu promisiunea că va asigura soluționarea cauzei fără trimiterea în judecată a făptuitoarei.

Astfel, cu prilejul a două întâlniri, agentul de poliție Vieru Sergiu Vasile ar fi primit de la numitul C.C. în scopul precizat anterior, sumele de 25.000 de lei, respectiv 40.000 de lei”, potrivit comunicatului DNA.

A doua oară schema nu a mai ţinut

În iulie, în urma unui conflict cu concubina sa, bărbatul i-a tăiat acesteia anvelopele de la mașină, fapt care a dus la deschiderea unui dosar penal pe numele său, pentru fapte cu violență și influențarea declarațiilor. Temându-se de consecințe, a apelat din nou la agentul de poliție Sergiu Vieru, care s-a arătat dispus să-l ajute, contra unei noi sume de bani.



„La data de 24.09.2025, în contextul în care numitul C.C. dobândise calitatea de inculpat în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, în cadrul unor discuții purtate cu primul la domiciliul acestuia, suspectul Vieru Sergiu Vasile ar fi pretins de la acesta suma de 15.000 de euro, în vederea exercitării influenței asupra organului de urmărire penală care instrumentează cauza penală respectivă, cu promisiunea că acesta nu va fi supus unei măsuri preventive privative de libertate, respectiv că va determina o soluție favorabilă care să nu presupună trimiterea în judecată a numitului C.C.”, mai spun procurorii.

De această dată, însă, bărbatul a mers la DNA și l-a denunțat pe agentul de poliţie, fiind organizat un flagrant. Astfel, el cei doi s-au întâlnit miercuri, 24 septembrie, pe terasa unui restaurant din Târgu Neamț, unde polițistul a primit 9.000 de euro și 5.200 de lire sterline, în total, aproape 15.000 de euro. În momentul în care a luat banii, anchetatorii au intervenit și l-au reținut.

Polițistul urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, iar ancheta continuă pentru a stabili toate aspectele cazului și eventualele legături cu alte persoane implicate.