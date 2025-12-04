Răpire șocantă la Cluj: O mamă și copilul ei, urcați cu forța într-o mașină, sub ochii trecătorilor

Scene de groază s-au petrecut pe o stradă din Cluj-Napoca, unde o tânără de 24 de ani și copilul ei de aproximativ un an au fost urcați cu forța într-o mașină de către fostul concubin al femeii.

Totul s-a petrecut sub privirile martorilor, care au sunat imediat la 112. Apelul către autorități semnala că bărbatul a luat cu forța victima și copilul și se deplasează cu mașina în direcția comunei Tureni.

În urma sesizării, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca, alături de specialiști și polițiști de investigații criminale, au constituit o echipă operativă și au pornit în căutarea autoturismului.

Autovehiculul a fost depistat pe un drum județean din apropierea localității Feleacu. În interior se aflau patru adulți - două femei și doi bărbați, cu vârste între 27 și 50 de ani — alături de tânără și copilul acesteia. Toate persoanele au fost conduse la sediul Poliției pentru audieri, potrivit știridecluj.

Anchetatorii au stabilit că femeia a fost constrânsă fizic să urce în mașină, împreună cu minorul.

În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat existența unui pericol iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu. Victima a refuzat, însă, montarea unui dispozitiv de monitorizare electronică.

„Tânăra de 24 de ani ar fi fost constrânsă fizic să urce în autovehicul, împreună cu minorul. În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, s-a constatat un risc iminent, fiind emis ordin de protecție provizoriu”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Pe 3 decembrie, două dintre persoanele implicate, bărbatul de 27 de ani și o femeie de 50 de ani, ambii din comuna Tureni, au fost reținute pentru 24 de ore.

Aceștia urmează să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca pentru stabilirea măsurilor preventive.