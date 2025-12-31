search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Donald Trump a blocat prin veto două proiecte de lege. Este prima dată în cel de-al doilea mandat când uzează de acest instrument

0
0
Publicat:

Preşedintele american Donald Trump şi-a folosit dreptul de veto pentru a bloca două proiecte de lege, pentru prima dată în timpul celui de-al doilea mandat al său, respingând construcţia unei conducte cu apă potabilă şi extinderea unei rezervaţii amerindiene.

Donald Trump FOTO: Profimedia
Donald Trump FOTO: Profimedia

Preşedintele republican a blocat luni prin veto aceste texte bipartizane, susţinute atât de parlamentari democraţi, cât şi de republicani, a anunţat Casa Albă miercuri.

Pentru a trece de acest veto prezidenţial, Senatul şi Camera Reprezentanţilor vor trebui să adopte aceste texte cu o majoritate de două treimi, scrie Agerpres.

Unul dintre aceste texte viza finalizarea unui proiect ce datează încă din anii 1960, pentru transportarea de apă potabilă până spre marile câmpii din estul statului Colorado.

În scrisoarea sa explicativă adresată Congresului, Donald Trump justifică acest veto al său prin costurile, potrivit lui, prea mari ale proiectului, susţinând că îi protejează astfel pe contribuabilii americani de finanţarea unor "politici costisitoare şi puţin fiabile".

Conducta, a cărei construcţie fusese propusă în anii 1960 în timpul preşedinţiei lui John Kennedy, a obţinut susţinerea celor două camere ale Congresului.

"Nu s-a încheiat", a scris pe reţelele sociale Lauren Boebert, parlamentară republicană de Colorado în Camera Reprezentaţilor.

Casa Albă a anunţat de asemenea că Donald Trump a blocat prin veto un proiect de lege ce prevede extinderea rezervaţiei amerindiene a tribului Mikasuki într-o secţiune din parcul naţional Everglades, în Florida, numită Osceola Camp.

Tribul a participat mai devreme anul acesta la o acţiune în justiţie contra "Alcatrazului aligatorilor", un centru pentru reţinerea migranţilor, construit pe repede înainte în această regiune mlăştinoasă din Everglades.

O judecătoare federală a ordonat ulterior destructurarea a numeroase echipamente ale centrului, ceea ce echivalează de fapt cu închiderea lui.

Donald Trump a afirmat că tribul Mikasuki nu era autorizat să ocupe Osceola Camp şi că adminstraţia lui nu va permite ca banii contribuabililor să fie utilizaţi pentru "proiecte în beneficiul unor interese particulare", în special pentru grupuri "nealineate" cu politica sa privind migraţia.

Preşedinţii americani au recurs arareori la veto în SUA. În timpul primului său mandat la Casa Albă, Donald Trump a blocat prin veto 10 texte. Predecesorul său, democratul Joe Biden, a impus veto împotriva a 13 proiecte de lege în timpul celor patru ani de mandat.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
digi24.ro
image
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
Chirilă, Rimes, Moga, pe capul lui BOLOJAN, în prag de An Nou! Ce îi reproșează cântăreții
gandul.ro
image
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
mediafax.ro
image
Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cazul studentului olandez care și-a găsit în România bicicleta dispărută în Amsterdam. Un expert de top în opere de artă furate s-a implicat: „N-am putut rezista”
libertatea.ro
image
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenementele
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Gabriel Pop, elevul din România cu IQ de geniu. A devenit cel mai nou membru Mensa, clubul celor mai inteligenți oameni din lume
antena3.ro
image
Locul de poveste şi mister din inima Munţilor Dacilor care îi atrage pe turişti ca un magnet
observatornews.ro
image
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
cancan.ro
image
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
prosport.ro
image
Cresc amenzile de circulaţie în 2026! La cât ajunge punctul, şoferii trebuie să fie mai prudenţi în trafic
playtech.ro
image
Plecare surprinzătoare în ultima zi din an de la Universitatea Craiova: „Îi mulțumim și îi dorim mult succes!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Captura anului! Ce a găsit FBI în garajul unuia dintre cei mai căutați oameni din lume
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Declarația obligatorie la ANAF pe care proprietari de locuințe trebuie să o depună până la 25 mai. Altfel, riscă amendă
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
PRIMELE imagini cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat de boala lui. Cum arată după chimioterapie și după ce a slăbit 30 de kilograme / FOTO
romaniatv.net
image
Cu cât cresc taxele și impozitele pe clădiri și mașini în București în 2026. Categorii la care impozitul scade
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Cum fac bulgăroaicele salata cu ciuperci și maioneză de Revelion. Ingredientul secret care îi dă un gust aparte
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”

OK! Magazine

image
Ce să mănânci în noaptea de Anul Nou, ca să ai noroc total, nu ”cu porția”. Tradițiile care nu dau greș

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă