Donald Trump a blocat prin veto două proiecte de lege. Este prima dată în cel de-al doilea mandat când uzează de acest instrument

Preşedintele american Donald Trump şi-a folosit dreptul de veto pentru a bloca două proiecte de lege, pentru prima dată în timpul celui de-al doilea mandat al său, respingând construcţia unei conducte cu apă potabilă şi extinderea unei rezervaţii amerindiene.

Preşedintele republican a blocat luni prin veto aceste texte bipartizane, susţinute atât de parlamentari democraţi, cât şi de republicani, a anunţat Casa Albă miercuri.

Pentru a trece de acest veto prezidenţial, Senatul şi Camera Reprezentanţilor vor trebui să adopte aceste texte cu o majoritate de două treimi, scrie Agerpres.

Unul dintre aceste texte viza finalizarea unui proiect ce datează încă din anii 1960, pentru transportarea de apă potabilă până spre marile câmpii din estul statului Colorado.

În scrisoarea sa explicativă adresată Congresului, Donald Trump justifică acest veto al său prin costurile, potrivit lui, prea mari ale proiectului, susţinând că îi protejează astfel pe contribuabilii americani de finanţarea unor "politici costisitoare şi puţin fiabile".

Conducta, a cărei construcţie fusese propusă în anii 1960 în timpul preşedinţiei lui John Kennedy, a obţinut susţinerea celor două camere ale Congresului.

"Nu s-a încheiat", a scris pe reţelele sociale Lauren Boebert, parlamentară republicană de Colorado în Camera Reprezentaţilor.

Casa Albă a anunţat de asemenea că Donald Trump a blocat prin veto un proiect de lege ce prevede extinderea rezervaţiei amerindiene a tribului Mikasuki într-o secţiune din parcul naţional Everglades, în Florida, numită Osceola Camp.

Tribul a participat mai devreme anul acesta la o acţiune în justiţie contra "Alcatrazului aligatorilor", un centru pentru reţinerea migranţilor, construit pe repede înainte în această regiune mlăştinoasă din Everglades.

O judecătoare federală a ordonat ulterior destructurarea a numeroase echipamente ale centrului, ceea ce echivalează de fapt cu închiderea lui.

Donald Trump a afirmat că tribul Mikasuki nu era autorizat să ocupe Osceola Camp şi că adminstraţia lui nu va permite ca banii contribuabililor să fie utilizaţi pentru "proiecte în beneficiul unor interese particulare", în special pentru grupuri "nealineate" cu politica sa privind migraţia.

Preşedinţii americani au recurs arareori la veto în SUA. În timpul primului său mandat la Casa Albă, Donald Trump a blocat prin veto 10 texte. Predecesorul său, democratul Joe Biden, a impus veto împotriva a 13 proiecte de lege în timpul celor patru ani de mandat.