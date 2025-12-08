Violența domestică, la ordinea zilei în Teleorman. Trei bărbați, reținuți pentru agresiuni: și-au bătut mama, soția și fiica

Trei bărbați din județul Teleorman au fost reținuți la sfârșitul săptămânii trecute pentru violență în familie. Unul și-a bătut mama, altul soția și un altul fiica, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Teleorman.

Un bărbat și-a agresat fizic mama pe 7 decembrie, în locuința acesteia. Din cercetări a reieșit faptul că, la data de 7 decembrie, femeia ar fi fost agresată fizic de către fiul său, în timp ce se afla la locuința sa din comuna Peretu. Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Roșiori de Vede au deschis dosar penal pentru violență în familie.

În al doilea caz, pe 6 decembrie, o femeie a fost bătută de soțul său, în locuința comună din Turnu Măgurele. Împotriva agresorului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, însă victima s-a opus montării unui dispozitiv electronic de supraveghere.

Un al treilea caz s-a petrecut tot pe 6 decembrie. O femeie a fost agresată și amenințată de tatăl său, în locuința concubinului său. În acest caz, bărbatul a primit, de asemenea, ordin de protecție provizoriu, dar victima s-a opus supravegherii electronice.

În toate cele trei situații, agresorii au fost reținuți de polițiști.

Un alt bărbat din județul Teleorman a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar, fiind cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție. La data de 2 decembrie, polițiștii au fost sesizați de o femeie că bărbatul ar fi încercat să o contacteze telefonic, deși avea interdicție legală.

Amintim că în urmă cu o lună o femeie a fost ucisă în Teleorman de partener, deși reclamase, în septembrie, că individul a răpit-o și violat-o. Fapta a avut loc în condițiile în care exista un ordin de protecție provizoriu emis de Poliție, exact în ziua în care un al doilea ordin de protecție, pentru șase luni, era emis de către instanță.

Violența împotriva femeilor e „tolerată de cei care ar trebui să ne protejeze și transformată apoi în context de blamare a victimei”, reclama Centrul FILIA în noiembrie, în contextul crimei sângeroase din Teleorman.