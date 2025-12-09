Un polițist din București, condamnat pentru luare de mită: aducea telefoane și alcool deținuților. Ce a făcut cu banii primiți

Un agent de poliție din București a fost condamnat la doi ani, cinci luni și zece zile de închisoare cu suspendare, după ce a recunoscut că a primit mită de la deținuți pentru a le aduce bunuri interzise și a le facilita accesul în spații neprevăzute de lege. Procurorii spun că polițistul folosea banii primiți în mod ilegal pentru jocuri de noroc la păcănele.

Potrivit Direcției Generale Anticorupție, pe 17 noiembrie 2025, agentul a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorul de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, acord confirmat de instanță pe 4 decembrie 2025. Polițistul a fost condamnat pentru luare de mită, săvârșită de 13 ori, și pentru introducerea ilegală a telefoanelor mobile, cartelelor SIM, dispozitivelor GPS, modemurilor de internet, mediilor de stocare a datelor și a băuturilor alcoolice în centrul de reținere, relatează News.ro.

Procurorii au stabilit că, în perioada octombrie 2023 - mai 2025, inculpatul, în calitate de agent de poliție într-un centru de reținere și arestare preventivă din Capitală, a primit în mod repetat bani de la deținuți pentru a le aduce bunuri interzise și alimente, dar și pentru a le permite accesul în spații și facilități neprevăzute de lege.

Un alt deținut i-a oferit bani agentului pentru a-i pune la dispoziție un telefon mobil și pentru a-i permite accesul în curtea de plimbare, în mod ilegal. Totodată, polițistul a introdus băuturi alcoolice în centrul de reținere, pentru consumul persoanelor aflate sub măsuri privative de libertate.

Cercetările au fost efectuate de ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție – Direcția Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.