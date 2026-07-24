 „Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se circulă zilnic | adevarul.ro
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Video „Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se circulă zilnic

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Un pod parțial prăbușit din regiunea Larissa, Grecia, continuă să fie traversat zilnic de șoferi, în ciuda avertismentelor privind pericolul pe care îl reprezintă. Localnicii spun că nu au altă variantă practică pentru a ajunge la terenurile agricole sau în satele din zonă și preferă să își asume riscul decât să parcurgă un ocol de aproximativ 30 de kilometri.

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Este vorba despre podul Palaiopyrgos, care traversează râul Pineios și face legătura între satele Palaiopyrgos și Alexandrini. Structura a fost grav afectată în urma furtunii Daniel, care a lovit Grecia în 2023, iar de atunci s-a degradat constant, relatează Dexerto.

Potrivit postului de televiziune grec Skai, cei mai mulți dintre cei care folosesc în continuare podul sunt fermieri care trebuie să ajungă la terenurile agricole situate pe celălalt mal al râului.

În prezent, partea centrală a podului se află la doar câțiva metri deasupra apei, însă acest lucru nu i-a împiedicat pe localnici să îl traverseze în fiecare zi.

„Ce să facem? Să ocolim atât de mult? Încotro să mergem? Nu avem ce face. Ne jucăm cu moartea în fiecare zi”, a declarat un locuitor pentru Skai.

Specialiștii avertizează că podul avariat ar putea crea probleme și mai mari dacă regiunea va fi lovită de o nouă furtună puternică.

Deputatul Kyriakos Velopoulos a atras atenția ministrului elen al Infrastructurii și Transporturilor că structura parțial prăbușită ar putea bloca scurgerea apelor râului Pineios în cazul unor inundații severe.

„Există un risc evident ca, în cazul unei furtuni de amploarea celei provocate de Daniel, podul să acționeze ca un baraj pentru apa care se scurge spre mare. În aceste condiții, râul ar putea ieși din matcă și ar inunda satul”, a avertizat parlamentarul.

Presa locală relatează că autoritățile elene au aprobat construirea unui nou pod în zonă, însă lucrările nu au început încă.

Până la finalizarea unei noi infrastructuri, locuitorii din Palaiopyrgos și Alexandrini continuă să traverseze zilnic podul avariat, asumându-și riscul unui posibil accident.

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