Un pod situat pe DC 33A, între localitățile Ariușd și Bod, pe ruta care face legătura între județele Covasna și Brașov, s-a surpat complet. Circulația rutieră în zonă a fost închisă, au transmis autoritățile.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratul de Poliție Județean Covasna, structura de rezistență a podului de pe DC 33A a cedat integral, ceea ce face imposibil atât accesul autovehiculelor, cât și al pietonilor.

Polițiștii au instituit măsuri de restricționare a traficului și au delimitat zona afectată, fiind montate indicatoare de interzicere a accesului.

Autoritățile fac apel la șoferi și la pietoni să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile echipajelor aflate în teren, pentru a evita producerea unor incidente.

„Rugăm conducătorii auto să nu ignore barierele sau semnalizarea instalată şi atragem atenţia că restricţia se adresează şi pietonilor. Pentru siguranţa tuturor, cetăţenii sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile şi recomandările poliţiştilor aflaţi în teren”, a transmis Poliția.

De asemenea, a fost notificat administratorul drumului, urmând ca în cel mai scurt timp să fie dispuse măsuri suplimentare pentru securizarea perimetrului și pentru limitarea accesului în zona afectată.

Pentru evitarea blocajelor în trafic, șoferii sunt sfătuiți să folosească ruta alternativă pe DJ 103 Araci–Bod.