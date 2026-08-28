Plan de urgență la Cernavodă: ce vor face autoritățile dacă Dunărea continuă să scadă

Autoritățile pregătesc măsuri fără precedent pentru a asigura apa necesară răcirii reactoarelor de la Centrala Nucleară Cernavodă, în cazul în care nivelul Dunării va continua să scadă. Printre scenariile luate în calcul se află direcționarea apei către centrală cu ajutorul unor barje și al unui dig, dar și alimentarea cu apă din surse alternative sau chiar transportul acesteia cu cisterne.

Ce vor face autoritățile dacă Dunărea continuă să scadă. Foto: Facebook

De câteva zile este testată eficiența unui sistem provizoriu amplasat în aval de podul de la Cernavodă, notează știrileprotv.ro. Măsura vine după ce nivelul Dunării a atins valori extrem de scăzute, iar centrala nucleară a fost oprită complet în luna august.

Potrivit datelor furnizate de sursa citată, debitul Dunării la intrarea în România este în prezent de aproximativ 1.450 de metri cubi pe secundă. Estimările indică o creștere până la aproximativ 1.500 de metri cubi pe secundă până la 1 septembrie.

Pentru a preveni apariția unor probleme după repornirea centralei, pe 25 august au fost amplasate cinci barje încărcate complet în aval de podul de la Cernavodă. Acestea ocupă o lungime de aproximativ 200 de metri și au rolul de a direcționa o cantitate mai mare de apă către zona centralei.

În funcție de rezultatele testelor, autoritățile ar putea construi și un dig permanent din piatră, cu o lungime de aproximativ 150 de metri.

Planul autorităților include mai multe variante pentru situația în care debitul Dunării ar continua să scadă. Una dintre soluții presupune conservarea apei din bazinul de stocare al centralei cu ajutorul unor pompe montate pe barje sau platforme plutitoare.

De asemenea, ar putea fi utilizat un dig mobil gonflabil, care să poată fi instalat rapid în canalul Dunăre-Marea Neagră.

Guvernul ia în calcul și conservarea apei în bazinul de stocare al centralei cu ajutorul unor pompe, amplasate pe barje sau platforme plutitoare, dar și a unui dig mobil gonflabil. Acesta va putea fi amplasat în cel mult 24 de ore în canalul Dunăre-Marea Neagră.

Cel mai grav scenariu: Dunărea ajunge la un metru

Autoritățile se pregătesc inclusiv pentru scenariul extrem în care adâncimea Dunării în zona centralei ar ajunge la doar un metru.

În această situație, necesarul de apă ar putea fi asigurat din puțuri și bazine de demineralizare. O altă variantă analizată este transportarea apei cu cisterne, pe cale rutieră sau feroviară, inclusiv cu ajutorul autospecialelor pompierilor.

Guvernul urmează să prezinte pe 13 septembrie calendarul de implementare a acestor măsuri, precum și sursele de finanțare.

Centrala asigură aproximativ 20% din producția de electricitate

Problema nivelului scăzut al Dunării este cu atât mai importantă cu cât Centrala Nucleară de la Cernavodă produce aproximativ 20% din energia electrică a României.

Unitatea a fost oprită complet pe 13 august, după ce nivelul Dunării a coborât la cea mai scăzută valoare înregistrată până în prezent. Autoritățile încearcă acum să se asigure că, după repornire, o eventuală nouă scădere accentuată a nivelului fluviului nu va afecta funcționarea centralei și sistemele necesare pentru răcirea reactoarelor.