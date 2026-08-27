Péter Magyar ironizează România după revenirea centralei de la Paks: „Stă de două săptămâni”

Premierul Ungariei, Péter Magyar, ironizează România după ce centrala nucleară de la Paks a revenit la capacitate maximă, comparând situația acesteia cu cea a centralei nucleare românești, despre care amintește că este oprită de două săptămâni.

Premierul ungar Peter Magyar Foto: AFP

„Paks este în top! Am primit vești bune la ora 12.00, în timpul ședinței de guvern. Centrala nucleară de la Paks a ajuns acum la capacitatea maximă. Atât cele patru reactoare, cât și cele opt turbine funcționează impecabil”, a transmis Péter Magyar.

Premierul ungar le-a mulțumit experților care au lucrat în ultimele săptămâni pentru rezolvarea problemelor de la centrala nucleară.

„Le mulțumesc tuturor experților în energie și în domeniul apei pentru munca lor asiduă din ultimele săptămâni!”, a scris Magyar.

El a susținut și că lucrările de construcție de la Paks avansează mai rapid decât era planificat.

„Construcția subcontinentului de la Paks avansează mai repede decât era planificat”, a afirmat premierul Ungariei.

În finalul mesajului, Péter Magyar a făcut referire directă la România, într-o formulare ironică.

„Între timp, centrala nucleară românească, care anterior a fost prezentată drept exemplu de așa-zișii experți, stă de două săptămâni...”, a scris premierul ungar.

Mesajul lui Magyar vine după ce centrala nucleară de la Cernavodă a fost afectată de nivelul foarte scăzut al Dunării, principala sursă de apă pentru sistemul de răcire. Situația a fost provocată de seceta severă care a afectat regiunea în această vară.

Și Ungaria s-a confruntat cu probleme similare la centrala nucleară de la Paks, tot din cauza nivelului scăzut al Dunării. Autoritățile de la Budapesta au început lucrări pentru creșterea nivelului apei în apropierea centralei, în încercarea de a asigura funcționarea instalațiilor și răcirea reactoarelor.

Premierul ungar a ironizat anterior situația din România, susținând că Budapesta a luat măsuri pentru a preveni oprirea centralei de la Paks. „Noi nu i-am ascultat. Centrala noastră funcționează și acum”, era mesajul transmis de Peter Magyar după oprirea reactoarelor de la Cernavodă.

Centrala de la Paks are patru reactoare și asigură în mod obișnuit peste 40% din producția de electricitate a Ungariei. În august, scăderea accentuată a nivelului Dunării a redus puternic producția centralei, iar autoritățile de la Budapesta au intervenit pentru a menține un nivel suficient al apei și a evita oprirea completă a unităților.