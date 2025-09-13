Peste 26.000 de ucraineni au intrat ilegal în România de la începutul anului. Câțiva au fost „călăuze” prin Munții Maramureșului

Peste 26.000 de cetățeni au intrat ilegal în România dinspre Ucraina de la declanșarea războiului, în 2022, cei mai mulți prin zona montană a Maramureşului, a anunţat șeful Inspectoratului Teritorial al Poliţei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei, chestor Florin Coman.

Printre aceștia s-au numărat și cetățeni ucraineni care, după ce au beneficiat de protecție temporară în România, s-au întors în țara natală pentru a deveni călăuze pentru alți conaționali.

„În cele opt luni de activitate (din anul 2025 - n.r.) am avut parte şi de trei cazuri deosebite. Este vorba despre trei cetăţeni ucraineni care au obţinut protecţie temporară în România, după care au fost identificaţi din nou la frontieră împreună cu alţi conaţionali, pe post de călăuză. Celor trei le-a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de migranţi”, a precizat Florin Coman, citat de Agerpres, menționând că aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Un alt caz a vizat un tânăr ucrainean de 23 de ani, solicitant al unei forme de protecţie în România, care a încercat să ghideze patru compatrioți peste graniță. „Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Maramureş a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi”, a precizat șeful ITPF Sighetu Marmației.

Frontiera administrată de inspectorat are 366 de kilometri și acoperă judeţele Satu Mare, Maramureş şi Suceava. Cele mai multe treceri ilegale au loc prin Munţii Maramureşului, una dintre cele mai periculoase rute. Salvamontiştii și polițiștii de frontieră au recuperat, de la începutul conflictului, peste 150 de persoane aflate în stare critică – epuizate, rănite sau complet dezorientate.

„Munţii Maramureşului au porţiuni abrupte, ravene, stâncării, jnepeniş, dar şi goluri de munte, unele relativ întinse. Odată intraţi în zona împădurită, vizibilitatea scade vertiginos, iar lipsa aprecierii corecte a terenului poate provoca accidente fatale. Iarna, intervenţiile în zona alpină sunt dificile, misiunile de salvare mult îngreunate şi în contra timp. Majoritatea ucrainenilor care aleg să treacă în România se expun fără să-şi dea seama la situaţii limită, unele între viaţă şi moarte”, a avertizat Dan Benga, directorul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş.

Statisticile sunt dramatice: 29 de cetăţeni ucraineni au murit încercând să ajungă în România de la începutul războiului. În prezent, trecerea din Ucraina în România se poate face prin punctele Sighetu Marmaţiei (Maramureş), Halmeu (Satu Mare), Siret şi Vicovu de Sus (Suceava).

O parte semnificativă a graniţei rămâne însă dificilă şi periculoasă, traversând zone montane greu accesibile, care nu figurează pe hărțile digitale.