75% dintre ucraineni susțin armistițiul cu Rusia, dar doar cu garanții solide de securitate. Care sunt principalele solicitări

75% dintre ucraineni consideră că țara lor ar trebui să accepte un armistițiu cu Rusia numai în condiţiile obţinerii unor garanţii internaţionale de securitate, arată un sondaj realizat de Rating Group între 21 şi 23 august 2025.

Majoritatea respondenţilor au subliniat că pacea este prioritară, dar sunt dispuşi la concesii doar dacă sunt asigurate măsuri ferme de protecţie. Printre principalele garanţii solicitate se numără: continuarea finanţării şi a livrărilor de arme de la parteneri (52%), angajamentul aliaţilor de a interveni militar în cazul unui nou atac din partea Rusiei (48%) şi patrularea internaţională a spaţiului aerian şi maritim al Ucrainei (44%), arată raportul Rating Group, citat de The Kyiv Independent.

În ceea ce priveşte priorităţile imediate, 58% dintre cei chestionaţi consideră că menţinerea sprijinului militar şi financiar din partea comunităţii internaţionale este esenţială, în timp ce doar 31% au indicat recuperarea teritoriilor ocupate drept obiectiv principal.

Sondajul mai relevă că 82% dintre ucraineni cred că negocierile sunt o cale realistă de a încheia războiul. Dintre aceştia, 62% susţin implicarea altor ţări în discuţii, iar 20% se pronunţă pentru negocieri directe cu Rusia.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion aleatoriu de 1.600 de persoane, prin interviuri telefonice asistate de computer, excluzând populaţia din Crimeea şi Donbasul ocupat, precum şi regiunile fără acoperire mobilă ucraineană la momentul sondajului.

În ciuda dorinţei exprimate de ucraineni pentru pace, Kremlinul nu a arătat deschidere către o soluţie negociată. Dimpotrivă, generalul şef al Moscovei a anunţat că va continua ofensiva, iar atacurile asupra ţintelor civile persistă, notează The Kyiv Independent.