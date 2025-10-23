Percheziţii în mai multe judeţe într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de 35 de milioane de lei

Polițiștii Capitalei au descins joi la 35 de adrese într-un dosar privind spălare de bani și delapidare. Prejudiciul estimat este de 35 de milioane de lei, proveniți dintr-un credit bancar garantat de stat de peste 175 de milioane.

Joi, poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Bucureşti, ajutaţi de poliţişti din judeţele Timiş, Dolj, Giurgiu, Prahova şi Vâlcea, au pus în executare 35 de mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmboviţa, Timiş, Cluj, Dolj şi Vâlcea, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se fac cercetări privind spălare a banilor şi delapidare, a transmis Poliția capitalei printr-un comunicat.

Din datele şi probele administrate, până în prezent a reieşit că mai multe persoane ar fi implementat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ 35.000.000 de lei, utilizând în acest sens un lanţ de societăţi comerciale administrate de aceleaşi persoane, având ca scop disimularea provenienţei fondurilor obţinute iniţial dintr-un credit bancar garantat de stat de aproximativ 175.300.000 de lei, au mai transmis autoritățile.

Din cercetări a reieșit faptul că suma inițială ar fi fost transferată în aceeași zi, prin mișcări rapide și nejustificate în conturile a două societăți comerciale, urmărindu-se astfel fragmentarea și disimularea originii fondurilor, iar ulterior, în baza unor contracte fictive s-ar fi realizat transferul sumei de aproximativ 35.000.000 de lei în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul inițial.

Totodată, prima societate comercială ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile, în valoare totală de peste 85.500.000 de lei. În urma activităților desfășurate au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptelor.

Potrivit unor surse judiciare, acest credit cu fonduri nerambursabile ar fi fost luat pentru achitarea primului credit, iar în prezent există suspiciuni că o parte din bani nu ar fi fost folosiţi pentru respectiva investiţie.

În acest context, astăzi, 23 octombrie 2025, au fost puse în executare 35 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și în județul Vâlcea, mai multe persoanele urmând a fi conduse la audieri. De asemenea, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, se mai arată în comunicat.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare.