Rețea internațională de meciuri trucate: trei foști jucători de tenis, reținuți în Bulgaria. Acuzați de spălare de bani

Patru bărbați au fost reținuți în Bulgaria, la solicitarea procurorilor din Marsilia, în cadrul unei anchete internaționale care vizează trucarea rezultatelor din competiții sportive, a informat vineri o purtătoare de cuvânt a tribunalului din Sofia.

Printre cei arestați se află trei foști jucători de tenis și un complice, toți de origine bulgară. Ei fac obiectul unui mandat european de arestare emis de autoritățile franceze și sunt acuzați de spălare de bani, mită și fraude legate de manipularea meciurilor, în special din circuitul de tenis.

„Trei dintre ei au fost arestați preventiv, în timp ce al patrulea a fost plasat în arest la domiciliu. Sunt suspectați că au oferit mită jucătorilor şi organizațiilor de pe trei continente!”, a declarat purtătoarea de cuvânt a tribunalului.

„Am efectuat percheziții, am confiscat telefoane!”

Cei patru bărbați reținuți sunt frații Karen și Iuri Haciatrian, alături de Dilian Ianev, toți foști jucători de tenis, și Anjel Ianev. Au vârste cuprinse între 25 și 31 de ani.

În următoarele săptămâni, instanțele din Bulgaria vor decide dacă aceștia vor fi predeați autorităților franceze, care îi anchetează pentru implicarea în manipularea unor competiții sportive.

„Nu avem o imagine de ansamblu asupra întregii anchete, ci doar asupra acțiunilor solicitate de autoritățile franceze pe teritoriul bulgar. Noi am efectuat percheziții, am confiscat telefoane mobile şi computere şi i-am arestat pe cei patru indivizi!”, a admis, pentru AFP, un înalt oficial judiciar bulgar.

Deja suspendați din tenis

În 2020, frații Karen și Iuri Haciatrian au fost pedepsiți de Tennis Integrity Unit (TIU) pentru implicarea lor în meciuri trucate. Karen a primit suspendare pe viață, iar Iuri a fost interzis timp de zece ani din tenis.

Potrivit anchetei realizate de TIU, organizația care colaborează cu ITF, ATP, WTA și turneele de Mare Șlem pentru a preveni corupția în tenis, între 2017 și 2019, Karen Haciatrian a fost implicat în cinci meciuri trucate și a încercat de nouă ori să convingă alți jucători să nu joace corect.

Iuri Haciatrian, fratele său, a contactat un alt jucător profesionist pentru a influența rezultatele și a intermediat pariuri ilegale cu alte persoane.