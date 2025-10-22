Percheziții de amploare, miercuri dimineață, în județele Arad, Timiș, Bihor și Hunedoara. Anchetatorii investighează un bărbat care s-ar fi dat drept ofițer al Serviciului Român de Informații (SRI) și ar fi constituit o structură clandestină de tip militar, cu așa-zise „misiuni operative”, desfășurate fără nicio autorizare din partea instituțiilor statului.

Perchezițiile au loc într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de desfăşurare, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii supuse autorizării, uzurpare de calități oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Potrivit anchetei, suspectul principal ar fi abordat mai multe persoane în ultimele luni, prezentându-se ca angajat al unei structuri secrete din cadrul SRI. Acesta pretindea că se ocupă de „misiuni speciale” și transport de corespondență clasificată.

Pentru a-și întări credibilitatea, susțin anchetatorii, bărbatul ar fi folosit o identitate falsă și o funcție fictivă de „căpitan SRI”; legitimații contrafăcute, cu însemne specifice serviciului de informații; stații de emisie-recepție inscripționate SRI; mijloace de transport închiriate, dotate cu semnale luminoase pentru regim prioritar.

→ Imaginea 1/5: Audierile vor avea loc la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia. FOTO: Poliția Română

Suspectul ar fi recrutat cel puțin șase persoane din țară, multe dintre ele posesori legali de arme sau foști combatanți în teatre de operații. Acestora li s-ar fi cerut:

„Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres, iar pe tot parcursul acestora ar fi fost utilizate diferite metode care le-ar fi întărit convingerea că bărbatul ar fi ofițer al structurii de informații. Ulterior, după parcurgerea procedurii de recrutare și verificare, persoanelor acceptate li s-ar fi înmânat legitimații cu însemne specifice S.R.I., cu fotografie, serie și număr”, a transmis Poliția Română, pe website-ul oficial.

Din anchetă reiese că între aprilie și iulie 2025, membrii grupului ar fi desfășurat acțiuni ilegale în Arad, Timiș, Constanța, Satu Mare, Bihor, Mureș și municipiul București. Aceștia ar fi urmărit persoane considerate „suspecte”; încercat să colecteze probe; realizat fotografii în spații interzise; interacționat cu polițiști locali și polițiști naționali, pretinzând că sunt ofițeri SRI în misiune.

În acest dosar se pun în aplicare mandate de aducere, iar audierile vor avea loc la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia. La operațiune participă structuri de combatere a criminalității organizate și jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.