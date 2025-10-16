search
Joi, 16 Octombrie 2025
Carmen Dan, la poliție. Sora sa ar fi acuzată de înșelăciune de peste 1,3 milioane de euro: „Am aflat târziu." La audieri ar fi așteptat și Cristi Borcea

Fosta ministră de Interne Carmen Dan este audiată joi dimineață, 16 octombrie, la Poliția Capitalei, în dosarul în care sora sa este acuzată de înșelăciune în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 1,3 milioane de euro.

Polițiștii au făcut 16 percheziții în București, Ilfov, Argeș și Buzău. FOTO: Inquam Photos
Înainte de a intra la audieri, Carmen Dan a declarat că nu știa nimic despre activitatea surorii sale, deoarece relația dintre ele nu este una apropiată.

„Am aflat târziu. Nu avem o relație foarte apropiată. Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăție al fiecăruia”, le-a a spus jurnaliștilor  fosta ministră, Carmen Dan. 

Sora fostei ministre s-ar fi folosit de numele acesteia, dar și de relația de prietenie cu fostul finanțator al echipei Dinamo, Cristi Borcea, pentru a câștiga încrederea victimelor – printre care s-ar afla și medici stomatologi – și pentru a le păcăli în legătură cu achiziționarea unor locuințe și autoturisme.

16 percheziții în București, Ilfov, Argeș și Buzău

În această dimineață, polițiștii Capitalei au făcut 16 percheziții în București, Ilfov, Argeș și Buzău, și au pus în executare 12 mandate de aducere, într-un dosar complex de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, în care prejudiciul ar fi de aproximativ 1.300.000 de euro.

Potrivit unui comunicat oficial al Poliției Capitalei, investigațiile vizează o rețea infracțională formată din două femei, de 51 și 46 de ani, care ar fi indus în eroare mai multe persoane, pretinzând că dețin funcții de decizie în companii din domeniul rafinării și transportului de produse petroliere.

„Două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracţional (...) pentru a determina persoanele vătămate să achiziţioneze bunuri mobile şi imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăţilor comerciale respective, prin divizarea acestora, şi să fie vândute la preţuri sub valoarea pieţei, bunuri care, în realitate, nu aparţineau celor două societăţi comerciale”, au precizat anchetatorii.

Prejudiciul ar fi rezultat astfel: 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class, 67.000 de euro pentru un apartament și mai multe autoturisme, 426.000 de lei cash și 265.000 lei prin transfer pentru alte autoturisme, 372.000 de euro pentru apartamente în București, 69.000 de lei pentru un Audi Q5 și 36.800 de euro/apartament pentru trei apartamente cu trei camere.

