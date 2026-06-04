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Cristian Pomohaci, arestat preventiv pentru 30 de zile. Fostul preot, acuzat de relații sexuale cu minori

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Fostul preot și cântăreț de muzică populară, Cristian Pomohaci, a fost arestat preventiv, pentru o perioadă de 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de agresiuni sexuale asupra mai multor minori.

Pomohaci a fost arestat pentru 30 de zile FOTO Facebook / Cristian Pomohaci
Pomohaci a fost arestat pentru 30 de zile FOTO Facebook / Cristian Pomohaci

Decizia vine la o zi după ce polițiștii din Mureș au efectuat mai multe percheziții într-un dosar în care Cristian Pomohaci este acuzat de agresiune sexuală asupra minorilor. Fostul preot a fost reținut și dus la audieri, fiind inițial reținut pentru 24 de ore.

Anchetatorii au cercetat mai bine de 13 ore locuința fostului preot și au ridicat mai multe probe. Potrivit unor surse din anchetă, anchetatorii au descoperit aproximativ 2 milioane de euro în numerar ascunși în locuința acestuia.

Tot surse din anchetă au precizat că procurorii suspectează că fostul preot i-ar fi ademenit pe băieți, cu vârste de 14 și 15 ani, și le-ar fi oferit inclusiv substanțe interzise.

Amintim că numele lui Cristian Pomohaci a mai fost legat în trecut de astfel de acuzații. În 2017, acesta a fost caterisit, după ce în spațiul public au apărut acuzații grave privind comportamentul său, inclusiv suspiciuni legate de încercarea de a întreține relații cu un minor. Fostul preot a negat acuzațiile.

De-a lungul timpului, acesta a mai fost vizat și de alte probleme juridice, fiind condamnat cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală. În același timp, unele dintre faptele din trecut s-au prescris, motiv pentru care nu a executat pedeapsa cu închisoarea.

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