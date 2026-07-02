Cristian Pomohaci a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri de mare risc. El va rămâne în arest preventiv, după cemagistraţii i-au respins solicitarea pentru o măsură mai blândă.

Fostul preot Cristian Pomohaci se confruntă cu două dosare penale. Aflat în arest preventiv după ce a fost acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unor minori, acesta a fost trimis acum în judecată și pentru trafic de droguri de mare risc, potrivit Agerpres.

Cele două anchete sunt oarecum legate între ele, în sensul în care anchetatorii suspectează că acesta şi-ar fi ademenit victimele minore și le-ar fi oferit substanțe interzise înainte de a le abuza sexual.

Potrivit Agerpres, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Târgu Mureș au finalizat ancheta și l-au trimis în judecată pe fostul preot pentru trafic de droguri de mare risc.

Pe 10 iunie, Curtea de Apel Târgu Mureș a respins contestația formulată de acesta împotriva deciziei prin care Tribunalul Mureș a menținut măsura arestului preventiv în acest dosar, astfel că el rămâne în continuare după gratii.

„Respinge ca nefondată contestaţia declarată de inculpatul (...), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000, împotriva încheierii penale din 26.06.2026 (...). În baza art. 242 alin.2 C.proc.pen. respinge ca nefondate cererile de revocare a măsurii arestării preventive sau de înlocuire cu măsura arestului la domiciliu (...). Definitivă”, se arată în hotărârea instanţei.

Vă reamintim că ancheta a pornit după perchezițiile făcute la începutul lunii iunie la locuința lui Cristian Pomohaci din Târgu Mureș, unde procurorii au găsit aproximativ 20 de grame de 3-CMC, un drog de mare risc cunoscut sub numele de „cristal”, dar și aproximativ 2.000.000 de euro, în mai multe valute.

La acel moment, anchetatorii au transmis că din probele strânse reiese că fostul preot ar fi procurat și ar fi pus la dispoziția mai multor persoane diferite cantități de droguri de mare risc, sub formă de substanțe cristaline, existând suspiciunea că Pomohaci i-ar fi drogat pe băieţi înainte de a abuza sexual de ei.

„Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în perioada cuprinsă între 2024 şi 2026, persoana cercetată (arestată preventiv într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de agresiune sexuală şi viol săvârşit asupra unui minor) ar fi procurat, deţinut şi pus la dispoziţia mai multor persoane, pentru consum, diferite cantităţi de drog de mare risc, sub formă de substanţe cristaline. De asemenea, în urma percheziţiei efectuate la locuinţa acesteia, situată în municipiul Târgu Mureş, a fost găsită şi o cantitate de drog de mare risc, 3-CMC, precum şi alte mijloace de probă”, preciza la acea dată Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, într-un comunicat de presă.

Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pe 5 iunie, iar de atunci instanțele au menținut în mod constant măsura, în ciuda solicitărilor apărătorilor săi de a fi plasat în arest la domiciuliu.