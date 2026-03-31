Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. Directorul general al instituției, fost consilier al lui Grindeanu, vizat de anchetă

Procurorii DNA au descins marți dimineață la sediul Autorității Rutiere Române (ARR), într-un dosar de corupție ce vizează fraudarea examenelor pentru atestatele profesionale de șoferi de marfă. În centrul anchetei se află chiar directorul instituției, Cristian Anton

UPDATE: Ce spune DNA

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025 - prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv de constituire a unui grup infracțional organizat.

”În cursul zilei de 31 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza municipiului București, respectiv a județelor Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale. Activitățile se desfășoară cu sprijinul DNA Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Bacău, Craiova, Pitești și Timișoara, precum și a Jandarmeriei Române”, anunță DNA.

Faptele suspectate a fi săvârșite sunt trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită și grup infracțional organizat. În atenția procurorilor se află chiar directorul ARR, Cristian Anton, suspectat că ar face parte dintr-un grup infracțional organizat care percepea taxe cuprinse între 600 și 1.500 de euro pentru garantarea succesului la examinări.

Anchetatorii suspectează că examenele în cadrul ARR, din mai multe județe, se dădeau fie de alte persoane, fie cu răspunsurile oferite în timpul examenului, contra unor sume de bani. Sumele ar fi variat între 600 și 1500 de euro pentru un examen.

„În perioada 2024- prezent, mai multe persoane fără calitate au apelat la deținători de școli de atestate aferente transportului de persoane/ mărfuri, care au intermediat obținerea atestatelor într-o manieră ilicită, solicitând diverse sume de bani în scopul traficării influenței pe care o aveau față de funcționari publici din cadrul Autorității Rutiere Române, care făceau parte din comisiile de examinare aferente obținerii atestatelor, candidații neprezentându-se la examen și fiind cu toate acestea admiși în urma așa zisei susțineri a examenului, sau prezentându-se și primind în sala de examinare, de la examinatorul ARR, foaia de răspunsuri corecte, pate din suma de bani colectată ajungând la aceștia cu titlu de mită”, arată surse judiciare.

DNA lucrează de mai mult timp în acest dosar, așa că procurorii cred că situația a ajuns la nivel de fenomen, fiind regăsită nu numai în București, ci și în județe ca Mehedinți și Arad.

Perchezițiile DNA se desfășoară la instituții și la domiciliul unor persoane fizice, suspecții urmând să fie aduși la București.

La domiciliile unor persoane, procurorii DNA au găsit deja sume de bani.

Cristian Anton a fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu când președintele PSD era ministrul Transporturilor.