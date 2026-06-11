Avertismentul șefului Pentagonului pentru Cuba: „Ar fi neînțelept să încerce să procure arme. Ar invita la o confruntare pe care nu și-o doresc”

Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a avertizat joi, 11 iunie, că Statele Unite ar putea răspunde militar dacă Cuba va obține arme capabile să amenințe teritoriul american sau baza navală de la Guantánamo.

The Telegraph scrie că Washingtonul a intensificat presiunile asupra statului insular prin sancțiuni, o blocadă severă a petrolului și poziționarea unor nave de război în regiune, capabile să efectueze un atac.

În timpul unei vizite la baza navală americană din Golful Guantánamo, aflată în extremitatea sud-estică a Cubei, Hegseth a declarat:

„Ar fi neînțelept ca guvernul Cubei să încerce să procure sau să obțină acces la tipuri de arme care ar putea ajunge la această bază sau la teritoriul american. Ar invita la o confruntare pe care nu doar că nu și-o doresc, dar căreia nici nu i-ar putea face față. Ce se va întâmpla cu viitorul Cubei se află în mâinile președintelui Statelor Unite și ale conducerii Cubei.”

Secretarul american al Apărării, veteran care a servit în Irak și Afganistan și care a avut, de asemenea, o perioadă de serviciu la Guantánamo, este cel mai recent oficial de rang înalt care a vizitat insula în ultimele săptămâni.

Generalul Francis Donovan, comandantul militar american pentru America Latină, a vizitat Guantánamo și s-a întâlnit cu lideri militari cubanezi la sfârșitul lunii trecute. John Ratcliffe, directorul CIA, a efectuat și el o vizită în Cuba în luna mai.

După acțiunea militară a SUA împotriva Venezuelei și capturarea președintelui de atunci, Nicolás Maduro, președintele american Donald Trump a sugerat în repetate rânduri că Cuba ar putea fi următoarea sa țintă.

Un raport publicat luna trecută susținea că Cuba a achiziționat peste 300 de drone militare și că discută planuri pentru utilizarea acestora în atacuri asupra bazei de la Guantánamo, asupra navelor de război americane și, posibil, asupra statului Florida.

Cuba achiziționează drone de atac din Rusia și Iran încă din 2023 și încearcă să cumpere și altele, au declarat oficiali americani pentru Axios, citând informații clasificate.

Havana a negat ferm informațiile, iar oficialii cubanezi au susținut că Washingtonul a falsificat datele pentru a le folosi drept pretext pentru o posibilă acțiune militară.

O sursă apropiată președintelui american a declarat pentru The Telegraph săptămâna trecută că Cuba ar reprezenta „o victorie ușoară”, în special având în vedere dificultățile economice cu care se confruntă Havana.

Între timp, oficiali americani au declarat pentru Axios că Pentagonul a simulat deja noi planuri de răspuns militar pentru cazul în care insula va coborî în haos.

Administrația Trump se pregătește pentru un potențial colaps al guvernului totalitar din Cuba, fenomen ce s-ar putea produce chiar în cursul acestei veri. Președintele Donald Trump nu a autorizat o invazie militară și preferă o tranziție pașnică către o Cubă liberă.

Din acest motiv, strategia Casei Albe se bazează pe o strangulare economică treptată, prin sancțiuni severe menite să sufoce regimul de la Havana într-o constrângere în ritm încetinit.

La 1 mai, Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care a impus „sancțiuni secundare” ce vizează companiile străine care derulează afaceri cu gigantul holding militaro-industrial cubanez GAESA.

Efectele au fost imediate: compania minieră canadiană Sherritt International și marii operatori de transport maritim CMA CGM și Hapag-Lloyd și-au suspendat operațiunile din Cuba.