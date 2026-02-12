Cinci percheziții într-un dosar de mare evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 18 milioane de lei | Surse

Procurorii DNA efectuează cinci percheziții domiciliare într-un dosar de mare evaziune fiscală, în care sunt vizate 11 persoane, potrivit unor surse judiciare.

Ancheta vizează fapte de evaziune fiscală comise în formă continuată, prejudiciul estimat în acest moment fiind de peste 18.000.000 de lei. Perchezițiile au loc în cadrul unei investigații complexe, în care procurorii strâng probe privind modul de funcționare al unui mecanism financiar fraudulos.

Surse apropiate anchetei precizează că persoanele vizate urmează să fie audiate, iar în cauză se analizează inclusiv eventuale legături între suspecți și firme implicate în circuitul evazionist.

Cercetările sunt în desfășurare, iar anchetatorii subliniază că toate persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.