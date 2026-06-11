BNR: Sunt necesare clarificări privind decizia Consiliului Concurenței în cazul ROBOR

Banca Națională a României afirmă că sunt necesare clarificări suplimentare în legătură cu decizia Consiliului Concurenței privind activitatea unor bănci pe piața monetară și modul de stabilire a indicelui ROBOR. Într-un punct de vedere semnat de purtătorul de cuvânt Dan Suciu, instituția susține că o mai bună explicare a concluziilor investigației este importantă pentru evitarea confuziilor și a interpretărilor care pot afecta percepția publică asupra pieței financiare.

Banca Națională a României a transmis că investigația Consiliului Concurenței se referă la activitatea bancară de pe piața monetară și la o procedură tehnică ce poate fi dificil de înțeles chiar și pentru specialiști.

Potrivit BNR, comunicatul Consiliului Concurenței precizează că „decizia nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar”, ceea ce înseamnă că investigația nu s-a referit la rolul băncii centrale în administrarea sistemului de tranzacționare și în elaborarea normelor și regulamentelor care guvernează piața monetară.

Cu toate acestea, instituția consideră că sunt necesare clarificări suplimentare, deoarece în spațiul public au apărut întrebări și interpretări legate de investigație și de funcționarea mecanismului ROBOR.

BNR amintește că, pe parcursul investigației, guvernatorul și alți membri ai Consiliului de Administrație au oferit explicații privind aspectele care au făcut obiectul discuțiilor cu inspectorii de concurență.

Temeri privind apariția unor așteptări nerealiste

Banca centrală susține că lipsa unor explicații suplimentare poate genera controverse neîntemeiate și așteptări nerealiste, cu efecte asupra stabilității financiare și asupra politicilor de creditare.

În acest context, instituția face referire la declarațiile președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, potrivit cărora diferența analizată în cadrul investigației ar reprezenta doar „fracțiuni de procent” față de un nivel considerat corect al ROBOR.

BNR observă că în dezbaterea publică au apărut însă afirmații potrivit cărora indicele ar fi crescut cu mai multe procente din cauza comportamentului băncilor, fiind invocată evoluția ROBOR de la aproximativ 1,25% la peste 8% în intervalul 2021-2023.

Instituția reamintește că a prezentat în repetate rânduri explicații privind creșterea dobânzilor din acea perioadă și susține că evoluția ROBOR trebuie analizată în contextul inflației globale și al majorării ratelor dobânzilor în numeroase economii și monede din regiune.

Potrivit BNR, ROBOR evoluează, în mod obișnuit, în jurul ratei dobânzii de politică monetară, cu variații de aproximativ un punct procentual.

Trei aspecte pentru care BNR solicită explicații suplimentare

În documentul semnat de Dan Suciu, BNR enumeră trei întrebări pe care consideră că autoritatea de concurență ar trebui să le clarifice.

Primul aspect vizează relația dintre normele și regulamentele care guvernează piața monetară și concluziile investigației. Banca centrală arată că, dacă regulamentele și procedurile aplicabile sunt considerate corecte și respectate de participanți, trebuie explicat care sunt prevederile din legislația concurenței care ar fi fost încălcate, modul în care acestea au fost încălcate și dacă există sau nu contradicții între normele pieței și legislația concurenței.

Al doilea aspect se referă la explicațiile privind schimbul de informații dintre participanții la piață. BNR amintește declarația președintelui Consiliului Concurenței potrivit căreia investigația nu a identificat existența unui „cartel clasic”, în care băncile s-ar fi întâlnit pentru a stabili nivelul ROBOR.

În același timp, instituția observă că au fost invocate argumente referitoare la schimbul de informații considerate confidențiale și strategice sau la un nivel prea ridicat de transparență a tranzacțiilor. În opinia BNR, sunt necesare explicații suplimentare pentru a înțelege modul în care aceste elemente au fost considerate relevante din perspectiva concurenței.

Al treilea aspect privește evaluarea diferențelor de „fracțiuni de procent” despre care a vorbit conducerea Consiliului Concurenței. BNR afirmă că este necesară clarificarea modului în care a fost determinat nivelul ROBOR considerat corect și a motivelor pentru care aceeași analiză nu s-ar aplica și perioadelor în care indicele a înregistrat scăderi consistente.

Instituția consideră că aceste explicații sunt importante pentru înțelegerea deciziei și pentru informarea corectă a opiniei publice.

BNR își prezintă rolul în procesul de stabilire a ROBOR

Banca Națională precizează că a colaborat cu inspectorii Consiliului Concurenței și a pus la dispoziție documentele solicitate în cadrul investigației.

Instituția explică faptul că Direcția Operațiuni de Piață are atribuții privind monitorizarea pieței monetare și valutare, precum și publicarea nivelurilor de referință pentru ROBOR, ROBID și cursul de schimb.

De asemenea, Direcția Supraveghere monitorizează eventualele situații în care nivelul ROBOR se îndepărtează pentru perioade mai lungi de timp de dobânda de politică monetară, ceea ce ar putea indica probleme de lichiditate sau alte riscuri prudențiale.

Băncile amendate în dosarul ROBOR merg în instanță. Contestă sancțiunile Consiliului Concurenței

BNR face referire și la declarația guvernatorului Mugur Isărescu din august 2022, potrivit căreia „băncile au sărit calul în privința ROBOR”, precizând că aceasta a reprezentat un instrument legitim de comunicare și de influențare a pieței („moral suasion”), utilizat în cadrul politicii monetare și nu o dovadă a existenței unor suspiciuni privind funcționarea pieței monetare.

Banca centrală invocă impactul asupra stabilității financiare

În finalul documentului, BNR subliniază că deciziile Consiliului Concurenței sunt importante și pot avea implicații asupra stabilității financiare și asupra activității de creditare.

„Pentru a fi acceptate, corectate sau respinse – după cum va fi cazul – ele trebuie însă cât mai bine clarificate. Prea multă informație în legătură cu aceste subiecte, orice s-ar spune, nu are cum să nu fie binevenită”, se arată în poziția semnată de Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României.

Investigația Consiliului Concurenței în cazul ROBOR

Articolul BNR vine la câteva zile după ce Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea a zece bănci participante la mecanismul de stabilire a indicelui ROBOR, în urma unei investigații care a vizat perioada 2019-2022.

Autoritatea de concurență a transmis că a constatat existența unor schimburi de informații sensibile între instituțiile de credit participante la procesul de fixing al ROBOR, apreciind că aceste practici au afectat mediul concurențial de pe piața monetară. În total, amenzile aplicate depășesc 80 de milioane de lei.

Consiliul Concurenței a precizat însă că investigația nu a vizat reglementările sau politicile din sectorul bancar și nici modul de funcționare al mecanismului ROBOR stabilit de Banca Națională a României.

După anunțarea sancțiunilor, mai multe bănci au transmis că vor contesta în instanță decizia autorității de concurență. În același timp, cazul a generat dezbateri publice privind impactul ROBOR asupra ratelor la credite și posibilitatea ca persoanele care au avut împrumuturi legate de acest indice să solicite despăgubiri.

În acest context, atât reprezentanți ai sistemului bancar, cât și Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) au recomandat prudență, subliniind că decizia Consiliului Concurenței nu este definitivă și poate fi analizată de instanțele de judecată în următorii ani.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile sunt dispuse să se împrumute între ele pe piața monetară. Timp de mulți ani, indicele a fost utilizat la calculul dobânzilor variabile pentru numeroase credite acordate populației și companiilor, înainte ca noile împrumuturi pentru persoane fizice să fie legate de indicele IRCC. Astfel, și în prezent există sute de mii de contracte de credit aflate în derulare care au dobânzi calculate în funcție de ROBOR.

Sancțiuni totale de 710 milioane de euro

Autoritatea de concurență a anunțat că a amendat zece bănci cu o sumă totală de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro.

Potrivit Consiliului Concurenței, sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea legislației naționale și europene în materie de concurență, respectiv a Legii concurenței și a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR.

Scandalul ROBOR. Pot românii să își recupereze banii din rate? Ce spun experții

Decizia reprezintă una dintre cele mai importante sancțiuni aplicate vreodată de autoritatea de concurență pe piața financiar-bancară din România și deschide perspectiva unor noi confruntări în instanță între bănci și autorități în perioada următoare.

Amenzile aplicate celor 10 bănci

Consiliul Concurenței a aplicat amenzi semnificative, cea mai mare revenind Băncii Transilvania, urmată de Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank și alte instituții de credit, sumele totale ridicându-se la mai multe miliarde de lei cumulat la nivelul întregului sector sancționat.

Amenzile aplicate sunt următoarele: